Alin Ionescu, fostul soț al cântăreței Cristina Spătar, a anunțat recent că divorțează pentru a doua oară. Omul de afaceri și Larisa Tănăsoiu, cu care avea o relație din 2016 și era căsătorit din 2019, au decis să meargă pe drumuri separate. Vestea separării a fost confirmată chiar de Alin Ionescu, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„Să alegi același gen de femeie pentru a doua oară și să aștepți rezultate diferite cred că se apropie de definiția nebuniei, cum o explica Einstein. Așadar, am decis să divorțez (a doua oară) Cauza: «nebunia mea». Vina: poate 10% a mea.

Fac această postare în speranța că presa nu va mai avea motive să inventeze subiecte cu mine. Nu voi răspunde pentru detalii, nu voi comenta nicio știre apărută pe baza acestui subiect. Mulțumesc”, a fost mesajul publicat de Alin Ionescu, fostul soț al Cristinei Spătar, pe pagina lui de Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Alin Ionescu a cunoscut-o pe Larisa după divorțul de Cristina Spătar

Recomandări Femeia apropiată de aghiotantul lui Călin Georgescu și de cecenii lui Kadîrov. Se laudă că generalul Zamid Chalaev i-a făcut cadou un medalion inscripționat cu „Love”

După ce a divorțat de Cristina Spătar în 2016, cu care are doi copii, Alin Ionescu și-a refăcut viața sentimentală alături de Larisa Tănăsoiu. Cei doi s-au cunoscut în același an și, după trei ani de relație, au decis să se căsătorească într-o ceremonie discretă. Din mariajul lor a rezultat un băiețel, care astăzi are aproape 6 ani.

Cu toate acestea, relația lor nu a rezistat în timp, iar după 9 ani împreună și 6 ani de căsnicie, cei doi au decis să se despartă. Alin Ionescu a făcut public anunțul divorțului pe pagina sa de Instagram, fără a oferi detalii suplimentare despre motivele separării.

Aceasta este a doua despărțire oficială pentru Alin Ionescu, după divorțul de Cristina Spătar, cu care a fost căsătorit timp de 8 ani. Deocamdată, nici el și nici Larisa Tănăsoiu nu au oferit declarații suplimentare despre acest subiect.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Plecarea fraților Tate în SUA a fost filmată și e virală pe net. Cum au evadat din România în toiul nopții: „Ne-au spus să o facem în secret”

Urmărește-ne pe Google News