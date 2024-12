În cadrul unui interviu acordat pentru Life.ro, Analia Selis a dezvăluit cum arată viața ei, la cinci ani de la divorț.

„Arată atât de frumos! Anul acesta a fost, pe de departe, cel mai bun an din acești ultimi 5 ani, de când sunt singură. A fost mult mai echilibrat în toate aspectele, un an în care am realizat multe lucruri bune, în care am recuperat lucruri bune din mine pe care le aveam pierdute undeva. A fost un an în care m-am dezvoltat, atât emoțional, cât și în carieră și financiar”, a spus Analia Selis pentru Life.ro.

De asemenea, Analia a recunoscut că 2024 a fost un an echilibrat, reușind să își găsească liniștea după divorțul de soțul ei.

„Cred că și anul trecut a fost unul echilibrat, dar 2024 a fost și mai bun și ce mă bucur să pot să fac această afirmație! Starea de bine, echilibrul, nu este un lucru ușor de realizat. Nu mă consider încă o persoană echilibrată în toate aspectele, dar mă lupt pentru ca să ajung la acest echilibru.

La bază este o dorință foarte mare de a fi bine, de a fi echilibrată și, evident, o recunoaștere a faptului că încă nu sunt acolo unde vreau să ajung în această căutare a echilibrului. Pe mine cel mai mult mă ajută dorința, terapia, răbdarea, înțelegerea și iubirea”, a mai spus Analia.

Analia Selis are și un mesaj pentru femeile care au trecut prin aceeași situație ca a ei și care au sperat în zadar că își vor salva căsnicia.

„Dacă perechea de cuplu nu mai merge, să nu se gândească vreo clipă că o să fie mai bine pentru copii ca perechea să rămână împreună. Mai bine doi părinți care nu se mai înțeleg să fie separați decât doi părinți care nu se mai înțeleg împreună. Cred că este important să ne gândim că o despărțire poate fi un lucru pozitiv”, a mai spus Analia Selis pentru Life.ro.

