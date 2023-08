Anamaria Prodan spune că nu mai există nicio cale de împăcare între ea și Laurențiu Reghecampf. Antrenorul s-a întors în România, după ce a semnat un nou contract cu Universitatea Craiova, iar impresara susține că acesta nu și-a căutat deloc băiatul.

De asemenea, vedeta nu înțelege de ce fostul soț i-a deschis multe procese legate de pensia alimentară și programul de vizită al copilului, însă el nu ar fi venit să-l vadă pe Bebeto și nici nu l-ar suna. Anamaria Prodan îi trimite mesaje lui Laurențiu Reghecampf să vină să-l vadă pe fiul lor, însă acesta ar refuza.

„Nu există pe pămânătul ăsta o împăcare, decât de dragul copilului nostru și decât ca doi oameni maturi, cu capul pe umeri, care înțeleg ce înseamnă noțiunea de părinte și și-o exercită până închid ochii. Ce îmi doresc eu de la Reghecampf este să își vadă copilul, să vorbească cu el, să petreacă timp cu copilul lui, să îl ajute.

Nu îl sună deocamdată pe Bebe, probabil își pune la punct toate chestiile cu echipa nouă. Noi încă așteptăm! A făcut atâtea procese, ca să i se stabilească pensie alimentară, ore de vizită, dar dacă tot a primit de la judecător ore de vizită, noi ne dorim să vină mii de ore.

Recomandări Cazul Gheboasă și un precedent periculos pentru libertatea de expresie. De ce nu e treaba jandarmeriei să curețe versurile artiștilor

„Nu l-a mai văzut pe Bebe de multă vreme și nici nu avem nevoie de un tată de serviciu, ci de un tată permanent”

Nu am visat în viața asta că tatăl copilului meu o să deschidă proces, ca să stabilească judecătorul când poate veni să își vadă copilul. Consider că, din cauza presiunii, problemelor pe care le are, din cauza situației în care se află, încerc să îi găsesc scuză.

De copil trebuie să ai grijă toată viața, trebuie să fii un model pentru ei. Noi ne rugăm de el, îi trimitem mesaje ca să vină să își vadă copilul. Nu l-a mai văzut pe Bebe de multă vreme și nici nu avem nevoie de un tată de serviciu, ci de un tată permanent. Copiii se cresc permanent!”, a declarat Anamaria Prodan pentru playtech.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Impresara și-a adus aminte și de momentul în care Laurențiu Reghecampf a fost la podcastul „Acasă la Măruță”, atunci când antrenorul ar fi spus că Rebecca și Sarah nu sunt fetele lui. Anamaria Prodan spune că fostul ei soț le-a crescut pe fetele sale, din căsnicia cu Tibi, de la vârsta de 5 ani.

Recomandări Cât de mult îi influențează pe tineri muzica lui Gheboasă. Psiholog: „O melodie, oricare ar fi ea, nu te poate determina să consumi o substanță, un drog”

„A deschis niște procese doar de dragul de a face rău familiei, pentru că noi ne rugam de el în presă să vină să își vadă copiii, iar el stătea cu paharul de vin în față, la podcast și spune că fetele nu sunt fetele lui. E rușinos! Te-ai făcut de râs la nivel Național. Sunt fetele tale pentru că le-ai crescut de la 5 ani. Nu a avut noțiunea de familie niciodată!

Am stat toți în aceeași casă, eu am încercat să îi implementez noțiunea de familie, dar nu s-a prins. Dacă spui că fetele nu sunt ale tale, de băiat nu știi, nu te interesează, arunci niște bani în cont la 3,4 luni. E urât, nu ești om! Dacă eu nu eram Anamaria Prodan, ce se alegea de copilul ăsta? El are niște probleme foarte mari, trăiește niște rușini în momentul ăsta!”

„Ca Reghecampf sunt mii de bărbați care vor să stea lângă mine, dar eu am anumite standarde”

Vedeta mărturisește că îi este greu să găsească un partener potrivit pentru ea, deoarece mulți vor să profite de notorietatea și de situația ei financiară.

„Anamaria Prodan a ascuns tot, timp de 16 ani, a acoperit și a înălțat. Cum cădea zmeul, eu îl înălțam. Acum, zmeul cade și trag câinii de el. Ca Reghecampf sunt mii de bărbați care vor să stea lângă mine, dar eu am anumite standarde. Nu am cum! Bărbatul de lângă mine trebuie să fie puternic. A treia oară trebuie să aleg perfect! Alegerile ieftine te costă scump.”

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Copilul din fotografie a schimbat România. A fost cel mai puternic politician. Ghiceşti cine e?

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

PUBLICITATE Reduceri de până la 20% la cursele BlackCab

FANATIK.RO Castelul spiritist, unic în lume, care se găsește în România. A apărut din durerea unui tată care și-a pierdut fiica genială

Știrileprotv.ro Alina, fata ucisă în Mangalia, a fost bătută de tată și părăsită de mamă. Voia să meargă la facultate și să ajungă polițistă

Observatornews.ro Ruşii, prinşi pe picior greşit: zeci de soldaţi ucraineni au trecut Niprul, au spart liniile defensive şi au înaintat cu 800 de metri. Ar fi un raid al trupelor speciale

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro Lidia Buble, atacată pe terasa unui restaurant: 'Oameni buni, la ce cote înalte au ajuns gelozia și prostia, eu sunt șocată'