Ieri, 8 iunie, Anamaria Prodan și Ronald Gavril au botezat împreună un băiețel. Îmbrăcați în ținute albe, lejere, cei doi au apărut pentru prima dată în ipostaza de nași de botez. L-au creștinat pe Filip Ioan, fiul prietenilor lor apropiați.

De la eveniment, Anamaria Prodan a postat pe Instagram mai multe fotografii și clipuri video însoțite de un mesaj special pentru micuțul botezat. „DRAGUL NOSTRU FILIP IOAN ❤️❤️❤️ NAȘA ȘI NAȘUL TE IUBESC, ÎȚI UREAZĂ SĂNĂTATE FĂRĂ MĂSURĂ, FERICIRE ȘI BANI FĂRĂ NUMĂR ❤️TE VOM VEGHEA TOATĂ VIAȚA SĂ AJUNGI UN BĂRBAT ADEVĂRAT”, a scris Anamaria Prodan.

Ronald Gavril e cel care prinde în brațe băiețelul botezat, iar Anamaria Prodan are grijă de bebeluș, îl schimbă cu hainele cele noi.

După slujba de la biserică, nașii, părinții băiețelului și toți cei prezenți s-au îndreptat către o petrecere în aer liber. Acolo, Anamaria Prodan și Ronald Gavril s-au distrat.

Anamaria Prodan s-a dat de gol și a vorbit despre căsătoria cu Ronald Gavril: „În curând o să fiu și mireasă”

În reality show-ul „Prodanca. Punct și de la capăt”, emisiune difuzată în fiecare sâmbătă la Antena Stars, Anamaria Prodan a anunțat că va deveni din nou mireasă, în curând. Femeia de afaceri nu a dat prea multe detalii, însă a precizat că în acest moment nu și-ar putea comanda o rochie întrucât are probleme cu greutatea oscilantă.

„Acum am slăbit, deci acum am slăbit 7 kilograme, cad toate de pe mine. Asta e, este ok, totul se termină cu bine, nu este nicio problemă, decât aia de mireasă, căci dacă aș vrea să mă mărit acum să-mi fac rochie de mireasă, o să fie nasol, pentru că uite așa mă îngraș și slăbesc, o să distrug și rochia de mireasă. În curând o să fiu și mireasă”, a spus Anamaria Prodan, în timp ce a probat mai multe rochii făcute pe comandă la un atelier din Timișoara.

Impresara și Ronald Gavril au o relație de mai multe luni, boxerul e cel care a făcut-o pe Anamaria să creadă din nou în iubire, după ce a fost dezamăgită de trădarea lui Laurențiu Reghecampf. „Suntem fericiți, suntem împreună și doar asta contează acum. Mă bucur de fiecare clipă și sper ca viața să ne ofere numai lucruri frumoase. Ne completăm unul pe altul”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

