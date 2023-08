Anca Neacșu își revine cu greu după despărțirea de soțul ei turc, Serkan Yaman. Cântăreața nu mai vrea să audă de nicio altă relație, iar în ultima perioadă evită chiar și să socializeze. Trece printr-o perioadă stresantă și foarte aglomerată, pentru că are multe concerte în această vară și mai merge la spectacole și cu trupa A.S.I.A., care s-a reunit de curând.

Blondina recunoaște că nu îi mai face plăcere să iasă în oraș, deși invitațiile nu lipsesc. Pe lângă concerte, ea evită să facă prea multe activități, astfel că merge să cânte, apoi se întoarce acasă.

„Mie nu-mi place să mai apar pe undeva. Eu nu sunt mondenă. Eu vreau doar să merg să cânt la concerte. Sunt obosită, epuizată. E perioada aceasta de vară, foarte solicitantă. Sunt foarte aglomerată, nu apuc să dorm suficient, majoritatea concertelor au fost la distanțe mari de casă. Am cântări și zilele astea, solo. Cânt în paralel, și cu ASIA, dar doar la festivaluri mari. Abia ne-am format… În plus, eu aveam stabilite concertele mele mai demult.

Nu mai sunt sociabilă. Mă invită lumea să ies, dar refuz, nu-mi place. Eu stau în lumea mea, sunt liniștită așa. Când eram mai puștoaică, era altfel. Acum doar merg, cânt, mă întorc acasă.

Sunt singură, chiar nu-mi mai trebuie să mă implic în vreo relație”, a spus artista pentru cancan.ro.

Anca Neacșu a împlinit de curând 45 de ani, însă nu a dorit nicio petrecere de ziua sa de naștere. „Am sărbătorit doar cu ai mei, acasă. Eu nu sunt extravagantă. Deși o dată pe an ar trebui, dar eram între concerte. Dar acum sunt ca într-un maraton.”

Anca Neacșu, vacanță cu mama și sora

Artista are în plan o scurtă vacanță pe litoralul românesc, unde va merge însoțită de mama și sora ei. Anca Neacșu merge în fiecare an la mare cu familia ei. În acest an, cel mai probabil vor ajunge la începutul lunii septembrie.

„Vreau să merg cu maică-mea și cu sora mea, la mare. De ani de zile mergem în formula asta. Trebuie să sacrific niște weekenduri. Probabil pe la începutul lui septembrie ne vom duce”.

Anca Neacșu este norocoasă că are o siluetă de invidiat fără a face prea mult efort. Natura a fost bună cu artista, astfel că reușește să se mențină fără sport.

„Nu am fost în viața mea la sală. Trebuie să știi cum să te îmbraci, să nu te dezavantajeze. Rar de tot am ajuns la vreo clinică. Uit să mă duc, mă ceartă fetele că nu vin. Eu sunt rușinoasă, nu pot și nu-mi place să merg pe bartere.

Nu m-am mai machiat de ani de zile, o fac doar pentru concerte”.

Anca Neacșu s-a despărțit de soțul ei după 10 ani de căsnicie

După 10 ani de căsnicie, Anca Neacșu, fostă membră a trupei A.S.I.A, s-a despărțit de soțul ei. Despărțirea lor a luat pe toată lumea prin surprindere. Pe 21 septembrie 2022, Anca s-a întâlnit cu fostul partener în fața judecătorilor pentru a divorța. După ce a ieșit din sala de judecată, cântăreața a izbucnit în lacrimi, deși susținea că și-a revenit în urma separării. Ei nu au putut divorța la notar, pentru că s-au căsătorit în Turcia.

