Anca Sigartău şi Marian Râlea revin pe micile ecrane şi vor putea fi urmăriţi în curând, la Antena 1, în cel mai nou serial original românesc, semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Cei doi mari actori vor juca roluri importante în serialul ce aduce în plin plan povestea unei tinere abandonate la naştere, care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani, putere și decizii complicate.

Anca Sigartău: „Când primeşti o invitație din partea Ruxandrei Ion nu ai cum să nu fi în al noulea cer”

Actriţă de teatru şi film, regizor şi absolventă a liceului de muzică George Enescu şi a U.N.A.T.C. I.L. Caragiale, la clasa prof. Dem Rădulescu, Anca Sigartău este apreciată pentru o varietate impresionantă de roluri căreia acum îi adaugă un personaj cu o poveste specială. În curând, la Antena 1, actriţa o va aduce pe micile ecrane pe mama Lena, asistenta socială pe care copiii greu încercaţi de soartă, abandonaţi la naştere, o văd ca pe propria lor mamă. Hippioată convinsă, mama Lena refuză să îşi accepte vârsta şi face mereu alegeri nepotrivite în materie de bărbaţi.

Despre felul în care a primit propunerea de a juca în serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, Anca dezvăluite: „Când primeşti o invitație din partea Ruxandrei Ion nu ai cum să nu fi în al noulea cer. Îmi place vacanţa, dar credeţi-mā cā bucuria pe care am întâlnit-o la filmāri cu noii mei colegi debordând de energie bunā a fost o experienţā mult peste bucuria unei simple vacanţe de varā… Reîntâlnirea cu Marian Râlea este «croaziera de lux» la care visează mulţi actori, copiii mei din film (respectiv tinerii actori cu care nu am mai colaborat în film) sunt şi “munte şi mare”, iar echipa, şi aici mă refer la fiecare omuleţ din spatele camerei, pe care eu îl port în suflet cu mare recunoştinţă, toţi, nişte oameni extraordinari!”, dezvăluie Anca Sigartău. Despre personajul ei, actriţa mai spune: „Mama Lena seamănă cu mine. Are curaj să lupte cu lumea întreagă pentru sufletele din jurul ei. Nu ştiu dacă eu am atâta curaj, dar cu siguranţă ştiu că sufletul este singurul pentru care merită să lupţi pe lumea asta, este «paşaportul» spre Rai!”.

Marian Râlea: „ Abia când am citit scenariile primelor episoade mi-am spus: nu e chiar atât de simplu”

Alături de Anca Sigartău, telespectatorii vor avea ocazia să îl revadă pe Marian Râlea, îndrăgit actor de teatru şi film şi realizator tv. Absolvent al U.N.A.T.C, promoţia 1982, actorul a împrumutat o sensibilitate şi o dăruire extraordinară celor peste 100 de roluri jucate de-a lungul carierei şi a marcat generaţii de copii şi tineri cu unul dintre cele mai iubite personaje româneşti – Magi sau Magicianul. În serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, Marian Râlea îl va interpreta pe Geo, patronul barului în care lucrează o parte dintre tinerii din casa socială. Fost DJ şi om bun la toate, Leo le este alături acestora cu sfaturi paterne şi orice ajutor. Şi-ar dori mult să poată face parte şi din viaţa Lenei (Anca Sigartău), însă aceasta nu îi acordă atenţie.

Despre rolul său, Marian Râlea dezvăluie: „Actorul, atunci când este distribuit într-un proiect, se întreabă dacă va reuși să interpreteze cât mai aproape de adevăr noua provocare. «Îl joci pe Geo!» mi s-a spus. Perfect, m-am bucurat eu! Abia când am citit scenariile primelor episoade mi-am spus: nu e chiar atât de simplu. Geo este un om îndrăgostit de muzica anilor 70-80. Poate că retrăiește tinerețea de rocker, mixând muzică inconjurat de tinerii din ziua de azi. Barul pe care îl are devine un cămin, dar și o formă de educare a copiilor tineri pe care Geo îi adoptă cu tot sufletul și asta este doar din vina timpurilor pe care le trăim zi de zi!”, a mai spus actorul. Despre relaţia cu personajul interpretat de Anca Sigartău, Marian Râlea mărturiseşte: „Mama Lena este un personaj apropiat de Geo şi un prieten la bine şi la rău!”.

Cei doi actori vor putea fi urmăriţi în curând la Antena 1 în „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, serialul original care aduce în prim pla povestea unei tinere abandonate la naştere, care în urma unui test genetic îşi găseşte mama chiar în persoana celei la care se aştepta cel mai puţin. Din distribuţia serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune, care urmează să fie dezvăluite în perioada următoare.

