De Livia Lixandru,

Dieta se numește Nalep și a fost creată de un medic italian, Antonio Trombetta.

„Alerg după copil, fac sport şi ţin o dieta interesanta, care se numeşte Nalep şi pe care mi-a recomandat-o prietena mea, Lilia Caraush, după ce a slăbit 14 kg în două luni.

Eu am reuşit să dau jos 6 kg într-o luna, mâncând orice, dar fără sare şi fără zahăr”, a declarat Anda Adam, potrivit VIVA!

„Dieta se numeşte Nalep şi este a unui medic italian, pe nume Antonio Trombetta.

După ce Anda m-a vazut că am slabit 14 kg în 2 luni, a vrut şi ea. Eu am vorbit cu medicul, le-am facut legătura, şi el i-a facut Andei regimul personalizat pe un an întreg.

E un regim individual, mai ales ca ea face foarte multa sala şi trebuie sa alterneze proteinele. Ea manânca practic orice, important e ca manânca fara sare şi fara zahar.

Medicul explica faptul ca în orice aliment exista aceea cantitate de sare necesara organismului nostru”, a spus Lilia Caraush, prietena Andei Adam, potrivit sursei citate.

