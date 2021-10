Vedeta continuă să ne surprindă cu aparițiile sale. După ce a îmbrăcat din nou rochia de mireasă pentru cel mai nou videoclip al său, acum Andreea Bălan a pozat în lenjerie intimă. „Vacanță în curând”, a scris artista pe Instagram.

Multe femei visează să aibă o siluetă precum cea a cântăreței. Andreea Bălan nu a avut niciodată probleme cu kilogramele în plus, iar după cele două sarcini și-a revenit spectaculos. Faptul că dansează foarte mult și are foarte multe repetiții o ajută pentru a își menține silueta.

Andreea Bălan a renunțat la inhibiții și s-a pozat în lenjerie intimă, apoi imaginea a ajuns direct pe internet. Artista are 49 de kilograme, iar în urmă cu ceva timp a declarat cum se menține în formă.

„Nu mănânc multe dulciuri și în general mănânc de două ori pe zi, un singur fel. Nu mănânc multă pâine, nu mănânc prăjeli și atunci pot să îmi permit o dată la 2-3 zile să mănânc o amandină”, declarat vedeta în urmă cu ceva timp.

Înainte de pandemie, Andreea Bălan declara că nu face deloc sport, iar concertele pe care le avea în fiecare weekend o țineau mereu în mișcare.

„Nu fac sport deloc, mă mențin prin dans, nu mai am timp să fac sport. Am ajuns la 49 de kilograme, cum eram înainte de primul copil. Mă mențin prin dans, prin show. Am două repetiții sau una pe săptămână, dar am concerte în weekend și de fapt concertele alea mă consumă foarte mult, nu numai că dansez, cânt live, dar și schimb și foarte multe ținute și acel du-te vino pe scările scenei, te obosește”, a mai spus Andreea Bălan.

