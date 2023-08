Într-un interviu pentru ego.ro, Andreea Perju a mărturisit că a luat decizia să își mute fetele la o școală privată. Mara, fata cea mare a actriței, învață deja de doi ani la o școală privată, iar din această toamnă va începe să meargă la aceeași unitate de învățământ și fiica ei mai mică.

Vedeta nu a fost deloc mulțumită de situațiile din ultima perioadă, în care elevii au avut de suferit. Andreea Perju mărturiește că atunci când profesorii au decis să facă grevă, copiii au pierdut foarte multe informații, ceea ce le-a îngreuntat procesul de învățare.

„Mara este la privat de 2 ani deja și mă felicit pentru decizia pe care am luat-o! Anul acesta am luat această decizie și pentru Ada. Din toamnă, Ada va intra în sistemul privat. Am fost determinată să fac acest pas pentru că există aceste fluctuații, din păcate, în ceea ce privește învățământul de stat. Am început cu pandemia care, din punctul meu de vedere, i-a dezechilibrat foarte mult pe copii. Am lucrat mult ca să revenim la ceea ce eram înainte, atât cât s-a putut. Acum, cu grevele și tot ce s-a întâmplat, diferența între Mara și Ada a fost că Ada a stat acasă aproape 3 săptămâni, iar Mara a mers la școală în fiecare zi!”, a mai spus Andreea.

Recomandări FRICA DE AZILE. O mamă care își îngrijește fiul cu handicap se gândește ce se va întâmpla cu acesta când ea nu va mai fi: „Timpul trece în defavoarea mea, că îmbătrânesc, și a lui, că statul român nu-i oferă decât soluția aia”

Vedeta investește foarte mult în educația celor două fete, astfel că Mara și Ada o răsplătesc cu rezultate foarte bune la învățătură. Andreea este de părere că înainte de lucruri materiale, educația este mult mai importantă pentru copii.

„Mi se pare că, ca și părinte, cel mai important lucru pe care îl pot face pentru copiii mei este să îi ajut și să îi susțin pe partea de educație. Înainte de haine frumoase, vacanțe superbe, mâncat în locuri frumoase, mi se pare că cel mai important este să fac un efort, să fiu atentă și să investesc în educația lor”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Andreea Perju s-a mutat în casă nouă, după ce a divorțat

După 13 ani de căsnicie, Andreea Perju și Cristi Donciu au divorțat. Actrița deja s-a mutat într-o casă cu fiicele ei, au pornit o viață nouă. Este fericită pentru a reușit să își cumpere casa mult visată, dar și pentru că fetele sale și-au dorit să se mute. S-a mutat în octombrie în noua locuință, a povestit ce sacrificii a făcut pentru a achiziționa casa. De asemenea, ea a postat primele imagini din noua casă, care momentan nu este mobilată.

Recomandări Expoziția care a stârnit un scandal în Timișoara. O asociație creștină i-a dat în judecată pe organizatori: „acte sexuale explicite cu plantele și aluzii la relații între persoane de același sex”

„Viața mea, ca oricare altă viață e un cumul de întâmplări, trăiri, sentimente și dorințe. Pe unele le împărtășesc cu voi, pe altele le țin pentru mine și cei apropiați, dar să revenim la dorințe. Mereu am visat să am o casă.

O casă a mea, unde să mă simt acasă și, probabil, le-am transmis și fetițelor acest vis că dorințele lor au început să se îndrepte spre asta. N-o să mint, de ani de zile tot strâng, și strâng și iar strâng”.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Cât au costat ținutele purtate de Carmen și Klaus Iohannis la ceremonia de Ziua Marinei. Avem prețurile: ”De bun-simț pentru statutul lor” EXCLUSIV

Viva.ro Erau unii dintre cei mai frumoși actori din țara noastră, dar ea s-a îndrăgostit de un bărbat însurat. Ce s-a ales de căsnicia lor: 'Mă...'

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Cum și-a prevestit moartea Corneliu Vadim Tudor. “Asta e ultima mea zi”. Amintiri sfâșietoare pentru fiica Tribunului

Știrileprotv.ro Cine sunt cei trei bărbați care au murit înecați la Mamaia. Au intrat în mare ca să salveze o femeie

Observatornews.ro Paradă impresionantă a noii superputeri militare din UE. Ce mesaj dur trimite Rusiei

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro Soția lui Adrian Mutu dă tonul în modă. Cât costă perechea de blugi cu care a făcut senzație. Mulți români nu câștigă atât