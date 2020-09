Anisia Gafton a fost eliminată de la Ferma Orășeni vs săteni, după ce s-a duelat cu Elena Chiriac și Alina Pușcău

Duelul a fost unul foarte disputat, probele la care au fost supuse cele două fiind câștigate la limită de Elena Chiriac, cea care a rămas în continuare în competiție.

Chiar dacă fetele au luptat până în ultima clipă, orășeanca a dovedit că a fost mai concentrată în timpul confruntării.

“M-au susținut foarte, foarte mult și foarte bine”, a declarat Elena Chiriac, în timp ce Anisia Gafton a fost dezamăgită că nu a reușit să se descurce mai bine.

Anisia Gafton a primit o a doua șansă

Mihaela Rădulescu i-a povestit Anisiei că are posibilitatea de a se duela cu unul dintre cei trei bandiți.

Vedeta a ales-o pe Alina Pușcău, iar disputa dintre cele două a fost una foarte strânsă până în ultima clipă, iar învingătoare a fost modelul.

“Am avut încredere în mine și nu am avut emoții, am fost exact acolo, am fost concentrată”, a mărturisit Alina Pușcău la PRO TV.

“Am învățat să fiu un om fericit în orice condiții”, a explicat și Anisia, cea care a părăsit concursul.

Citeşte şi:

Fată de 15 ani, vândută pe un pitbull şi o pereche de cizme de damă! Cinci traficanţi au drogat-o, au obligat-o să se prostitueze și unul singur e în puşcărie, după 9 ani

Cazul Anei Nagy, decedată de COVID. Ovidiu Nagy: ”Mama mea s-a tratat în spital de COVID și au apărut trei germeni nosocomiali. Nu a supraviețuit!”

Curtea de Apel București începe azi judecarea apelului în dosarul ”Colectiv”

PARTENERI - GSP.RO Selfieurile ucigașe! 10 poze făcute fix înainte ca protagoniștii să moară

PARTENERI - PLAYTECH 'România va fi cucerită de Rusia' - Previziunea îngrijorătoare care urmează să vină peste câteva luni

HOROSCOP Horoscop 18 septembrie 2020. Berbecii au parte de o zi agreabilă, cu numeroase momente de evoluție

Telekomsport Anamaria Prodan, declaraţii despre momentul în care a decis să divorţeze: ”Nu trebuia să ştie nimeni”