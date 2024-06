Într-un interviu recent pentru ciao.ro, Anisia Gafton a povestit despre motivele care au determinat-o să apeleze la medicul estetician, dar și despre procesul de recuperare după intervenție. Actrița a explicat că decizia de a suferi această operație a venit în urma unor probleme respiratorii care o afectau destul de rău.

„Pur și simplu era cazul. Nu respiram corect și în decembrie am avut o răceală destul de puternică. Am decis că trebuie să-mi fac deviația de sept și am zis să fac și asta de estetică. Dar a fost foarte spontan și am făcut-o. Nu m-am interesat foarte mult, ceea ce cred că a fost mai bine, pentru că după aceea când am văzut ce presupune o intervenție din asta și cum se desface, aoleu, m-a luat cu capul!”, a declarat Anisia Gafton.

„Recuperarea cu atela pe față o săptămână a durat”

Intervenția a fost un succes, iar Anisia a mărturisit că recuperarea nu a fost ușoară, dar a meritat pe deplin. Acum, la cinci luni după operație, Anisia Gafton se simte mult mai bine și este fericită cu alegerea pe care a făcut-o.

„Recuperarea cu atela pe față o săptămână a durat. În timp trebuia să mă dezumflu. În unele cazuri nu e umflat deloc, la mine a fost mai umflat. A trebuit să aștept mai mult. Prima lună a fost mai umflățel, după aceea s-a dezumflat ușor-ușor. Acum sunt în a cincea lună. (…) După intervenție, după prima lună, era încă umflat, dar ok, nu era ca în primele 3 săptămâni. S-a dezumflat pe parcursul filmărilor”.

Actrița s-a operat chiar în perioada în care filma pentru „Săriți de pe fix”, iar uneori stătea cu teama de a nu se lovi.

„Câteodată da, dar nu gândeam foarte mult. La un moment dat, după prima săptămână m-am obișnuit. Nu mai aveam nicio emoție, știam dacă vine ceva spre mine trebuie să dau capul. Dacă vine vreun om spre mine, trebuie să feresc gâtul. Ca un sistem de apărare, așa mi-am făcut”, a mai dezvăluit Anisia Gafton.

