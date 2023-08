Adina a mărturisit că, de multe ori, aduce divorțul în discuțiile cu soțul ei. Totuși, fosta asistentă TV a recunoscut că, de fiecare dată, o face în glumă, tratând cu umor subiectul despărțirii.

„Îl ameninț la două zile cu divorțul. Văd un inel foarte frumos și îmi zice: Alt inel? Spun: Dacă nu mi-l iei, divorțez! Asta este o chestie la ordinea zilei! Care femeie măritată nu amenință cu divorțul? Mi se pare normal! Important este să nu ameninți cu divorțul atunci când chiar există un conflict, acolo te abții. Din experiența pe care o am, de aproape 13 ani de relație, este foarte important ca atunci când există un conflict, să nu arunci cu vorbe de acest gen.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Nu pui divorțul pe masă, nu se discută despre despărțire, despre divorț, despre lucruri de genul acesta, atacuri la persoană, la familie, doar pentru că ești furios. În rest, atunci când suntem relaxați și totul este bine, poți să ameninți cu orice!”, a declarat Adina Halas pentru Ego.ro.

Recomandări România condamnă atacurile rușilor asupra porturilor ucrainene Reni și Ismail: „Rusia continuă să pună în pericol siguranța navigației”

„Lucrurile s-au întâmplat într-un an”

„Atunci când l-am cunoscut pe Lucian, soțul meu, nu aveam niciun gând, nici să intru într-o relație, nici să mă mărit. Și la mine lucrurile s-au întâmplat într-un an de la cap la coadă, m-a cerut în noaptea de Revelion, în mai eram în fața preotului și eram și însărcinată.

În noiembrie am născut. Lucrurile s-au întâmplat într-un an, dacă mă întrebai cu un an înainte aș fi râs. Eu nu-mi doream să mă văd măritată, nu ăsta era visul meu de atunci.

Bunica mea, în schimb, și-ar fi dorit să mă vadă măritată, nu punea presiune pe mine. Mi-a dat o iconiță cu Buna Vestire care este pe 25 martie. În următoarele două, trei luni l-am cunoscut pe Lucian, care este născut pe 25 martie”, spunea Adina Halas, acum ceva timp.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro De ce îl sună noaptea Kate Middleton pe Prințul Harry. Acum s-a aflat totul

Viva.ro Cine este, de fapt, noul iubit al Irinei Tănase, fosta parteneră a lui Liviu Dragnea. Este mai mare cu 23 de ani decât ea și e putred de bogat

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Locul unic din România în care zeci de mii de turiști și-au petrecut minivacanța de Sf. Maria. A fost la fel de popular ca stațiunile de pe litoral

Știrileprotv.ro Bătaie pe plaja din Eforie Nord între salvamari și turiști nemulțumiți că nu erau lăsați să intre în mare. VIDEO

Observatornews.ro Subiectele la română Bac 2023 sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii la punctul III

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro Ce mașină conduce fiica Andreei Esca. Alexia Eram și-a cumpărat modelul visurilor din banii proprii: 'Fericită de achiziție'