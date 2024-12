Alin Simoiu ne-a povestit, în exclusivitate, cum s-a schimbat după acești doi ani, cât a evoluat pe plan personal și profesional și ce planuri are pentru Sărbători.

Libertatea: Ce a însemnat pentru tine experiența Insula Iubirii? Cum ți-a schimbat modul de a vedea relațiile, mai ales că ai fost doi ani la rând?

Alin Simoiu: Cred că fiecare lucru pe care îl facem trebuie să fie luat ca o experiență. Așa a fost și pentru mine experiența dublă de la Insula Iubirii, mai ales că sezonul 7 nu a semănat cu sezonul 8 și nici invers. Oamenii sunt diferiți, relațiile sunt diferite și fiecare persoană are un fel de a fi. Am învățat lucruri despre mine, am evoluat pe partea emoțională și am înțeles că, uneori, lucrurile pot fi imprevizibile

-Dacă privești spre perioada filmărilor, cu ce amintiri ai rămas din acele zile petrecute în Thailanda?

-Pot spune că am rămas cu amintiri plăcute, am acumulat experiența de viață necesară pentru a depista imediat ce fel de oameni îmi doresc în preajma mea. Deși cu toții avem calități și defecte deopotrivă, am înțeles că cel mai important este modul în care alegi să trăiești anumite lucruri. Eu consider că am trăit așa cum a trebuit experiența insulei și tot amalgamul de amintiri l-am pus undeva în bagajul vieții mele.

Ce presupune rolul de ispită în viziunea lui

-De ce i-ai recomanda și altcuiva să se înscrie pentru rolul de ispită la Insula Iubirii?

-Așa cum am mai spus, rolul de ispită presupune capacitatea de a te adapta în situații pe care, în viața reală, le întâlnești mai rar. Într-un mediu în care nu ai acces la telefon și tot ce faci este să interacționezi cu un grup restrâns de oameni, orice persoană care vrea să se încumete să îndeplinească rolul de ispită, cu siguranță, va învăța o mulțime de lucruri despre propria-i fire. Așadar, a fi ispită înseamnă a te cunoaște, în primul rând, pe tine, și de-abia apoi a-i lăsa pe ceilalți să te descopere. Trebuie să fii maleabil, înțelegător, ascultător și să înveți să tolerezi tot felul de comportamente.

-Spune-ne ce ai mai făcut de la finalul filmărilor? Cum arată viața ta în prezent (poți discuta și despre partea sentimentală, dar și profesională)

-Așa cum cred că s-a întâmplat și în cazul celorlalți „colegi” de insulă, fie că vorbim despre ispite sau concurenți, și pe mine m-a ajutat această experiență din sezoanele 7 și 8. Profesional, sunt foarte bine, încerc să evoluez pe toate planurile și să iau tot ce-i mai bun din orice lucru pe care îl trăiesc.

Muncesc mult, însă satisfacția e uriașă atunci când știu că fac lucruri pentru mine. Despre partea sentimentală, nu știu ce să spun. Sunt de părere că toate vin la momentul potrivit. Poate fix atunci când te aștepți mai puțin.

Afacerile lui Alin Simoiu după Insula Iubirii

-Ce planuri ai pentru perioada sărbătorilor și pentru finalul de an?

-Cel mai probabil, Crăciunul îl voi petrece alături de familie, de oamenii dragi sufletului meu, iar pentru finalul de an, las lucrurile să mă surprindă. Eu sunt omul momentului și nu prea îmi place să-mi fac planuri.

-Anul trecut, începutul anului te prindea în Thailanda. Acum ce planuri ai?

-După un an atât de aglomerat, cu inaugurarea Sim Gym și Alin Simoiu Fashion, intenționez să iau o mică pauză de la tot ce înseamnă idei, muncă, afaceri, probleme, cotidian și să mă relaxez într-un peisaj călduros și însorit.

-Cum crezi că te vei simți să urmărești sezonul următor de Insula Iubirii? La ce te vei uita cu atenție?

-Aștept cu nerăbdare sezonul 9, mai ales ca sezonul 8 a fost plin de surprize și a avut atât de mare impact printre oameni. Cu siguranță se pregătesc surprize uriașe pentru sezonul 9 și pentru concurenți și ispite pe măsură. Rămâne să urmărim și să analizăm!

