„Nu prea apucăm să ajungem efectiv la certuri. Avem discuții în contradictoriu, care se termină cu plecarea lui Cătălin de cele mai multe ori.

Dispare până ce se gândește el că a trecut problema. După care se întoarce și se comportă ca o floricică: „Ce, a fost vreo problemă aici? Uite ce flori ți-am adus, așa din întâmplare”, a declarat Doina Teodoru pentru Unica.ro.

Ce spune despre rolul din „Lasă-mă, îmi place! Camera 609′

Doina Teodoru se declară cucerită de personajul pe care îl joacă acum în „Lasă-mă, îmi place! Camera 609′.

„Întâlnirea cu el a fost fulgerătoare. L-am văzut, l-am plăcut. Doamne ajută,bine că i-a plăcut și Ruxandrei cum mi-a plăcut și mie. Sunt mamă în acest serial, dar sunt și fiică și, uneori, și soție”, mărturisește ea pentru Unica.

„Nu este prima dată când am rol de mamă. Am mai jucat într-un lungmetraj. Am fost mamă de băiat. Se poate spune că am experiență în acest domeniu. Îmi place foarte mult și am noroc de un copil extraordinar. Iulia e foarte cuminte, e super disciplinată, are simțul umorului. E tot ce mi-aș putea dori de la un copil pe set”, precizează actrița.

Recent, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu s-au îtors din vacanță. „Vacanța noastră de trei săptămâni a fost una simplă. Am plecat în primele zile la pește în Deltă, ca să ne potolim un pic setea asta de a arunca lansetele. După care am plecat în Spania două săptămâni, unde ne-am tot plimbat. Ne-am închiriat o mașină și am mers pe toată coasta. A fost foarte frumos”, a spus vedeta pentru sursa citată.



