De 11 ani, Mircea Radu este căsătorit cu Raluca, chiar dacă povestea lor de dragoste a început cu mult timp înainte. Prezentatorul TV s-a căsătorit la 44 de ani și nu regretă că a făcut pasul atât de târziu.

Într-un interviu exclusiv pentru Revista VIVA!, Mircea Radu a vorbit despre căsnicia pe care o are cu Raluca. În această lună, cei doi vor sărbători 11 ani de când și-au unit destinele.

„Cred că o căsnicie e ca navigarea pe un ocean. Zic ocean și nu lac pentru că nu e nimic lin într-o călătorie în care la început sunt doi, apoi trei, în fine, câți copii are fiecare. Sunt tot felul de probleme, de unele auziseși, de altele nici nu-ți trecea prin cap că pot exista, atenția trebuie să fie distribuită, nimeni nu mai e de capul lui, toți sunt pentru unul și unul pentru toți. E o camaraderie frumoasă și tandră de la care copiii trebuie să ia exemplu, pentru a da mai departe copiilor lor. Cei 11 ani? Au trecut cu bine, navigăm, nu ne-am pierdut busola.”

„Respectă și înțelege lumea din care eu vin și toate regulile cu care aceasta vine la pachet”

Mircea Radu și Raluca Olaru, medic oncolog, s-au cunoscut de pe vremea când emisiunea „Din dragoste” încă difuzată pe micul ecran. Cei doi și-au unit destinele în 2013 și au împreună doi copii.

Ralucăi nu i-a plăcut niciodată să fie în centrul atenției, astfel că atunci când fanii mai obișnuiesc să vină să facă fotografii cu Mircea Radu, ea preferă să se retragă din cadru. „Atunci când pe stradă sau oriunde cineva îmi cere un autograf sau să facem o fotografie împreună, Raluca iese din cadru, este o femeie atentă și discretă. Respectă și înțelege lumea din care eu vin și toate regulile cu care aceasta vine la pachet.”

Cu ce se ocupă soția lui Mircea Radu

Cei doi și-au unit destinele în anul 2013. Cununia civilă a avut loc în comuna Ștefănești din Botoșani. Evenimentul a avut loc în sufrageria socrilor mici. Din mariajul celor doi au rezultat doi copii, un băiat și o fetiță. Soția lui Mircea Radu se afișează foarte rar în public, la evenimente, alături de partenerul ei de viață. Raluca este medic oncolog și este cu 20 de ani mai tânără decât partenerul ei.

Raluca este o femeie foarte atragătoare, dar cu toate acestea Mircea Radu afirma, într-o emisiune de televiziune, că între ei nu a fost dragoste la prima vedere.

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închişi ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei, are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinţii ei şi nu în ultimul rând mi-a plăcut că este doctor. Mi-a plăcut şi că are simţul umorului… Eram un bărbat experimentat şi mi-am dat seama ce merge şi ce nu”, declara prezentatorul de televiziune.

