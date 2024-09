Piesa a fost scrisă de Adelina Stîngă (Iraida), Andrei Ursu, Octavian Ioachim (ACHI), versuri de Adelina Stîngă (Iraida), Andrei Ursu, iar producția este semnată de Octavian Ioachim (ACHI). Videoclipul oficial pentru “MY LOVE” este realizat după conceptul și regia lui Vlad Oancea, filmat și editat de AliB, produs de Loops Production și îl are ca invitat special pe Basic Jackpot, influencer român, cu un conținut viral construit în jurul unui stil de viață elitist.

Estetica italiană și mood-ul “dolce far niente” se regăsesc și în styling-ul lui Nicole, care a colaborat cu Lica Popescu pentru styling, Ana Cucută pentru make-up și Adonis Enache pentru hair. De styling-ul cast-ului s-a ocupat Iulia Sturdza.

Nicole Cherry, declarații despre piesa „My Love”

„Muzica este viața mea, este dragostea mea. Îmi doresc să ne putem bucura liberi de lucrurile care ne fac plăcere, inclusiv de piesele care ne bucură sufletul, indiferent de genul muzical. Play “MY LOVE”!, a spus Nicole Cherry.

Nicole Cherry a fost singura artistă de pe scena Summer in the City care a cântat în deschiderea lui 50 Cent. Pe lângă Puya, Grasu XXL, Guess Who, Alex Velea, Oscar, Nicole a strălucit și a prezentat fanilor un show special, care a inclus cele mai cunoscute colaborări cu artiști precum Tata Vlad de la B.U.G. Mafia, Carlas Dreams, Puya, Nane, dar și hiturile care au propulsat-o în industria muzicală.

Chiar înainte de show-ul lui 50 Cent, artista a urcat din nou pe scenă alături de Puya pentru a interpreta “Paharul sus”, piesa cu cele mai multe ascultări din această primăvară conform Media Forest Chart.

Anul trecut, Nicole Cherry a cântat în deschiderea lui Jason DeRulo, tot în cadrul Summer in the City, dar și înainte de J Balvin la Neversea. În 2022, Nicole a fost opening act la show-ul Maluma de la Romexpo.

Nicole Cherry este una dintre vocile remarcabile ale industriei muzicale din România, artistă, songwriter și actriță. Cu nenumărate hituri în topurile radio și TV, incluse în multiple playlisturi pe magazinele digitale, milioane de vizualizări pe YouTube și milioane de fani pe social media, Nicole s-a poziționat în cei peste 11 ani de carieră ca un artist de top, cu show-uri memorabile. ”Memories”, ”Florile tale”, ”Din cauza ta”, ”Dansează amândoi” sunt doar câteva din piesele relevante care definesc un repertoriu complex.

Viața personală a lui Nicole Cherry

Nicole Cherry și Florin Popa, soțul ei, formează un cuplu din anul 2018. De șase ani sunt alături unul de celălalt la bine și la greu și s-au susținut necondiționat. Recent, Nicole Cherry a transmis un mesaj emoționant în ziua în care ea și Florin au împlinit șase ani de relație.

„La mulți ani nouă, iubirea mea!❤️ Îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi și pentru că mă inspiri să fiu cea mai bună versiune a mea”, a transmis Nicole Cherry pe rețelele de socializare.

Împreună, cei doi au și o fetiță, pe Anastasia. Nicole Cherry a afirmat că își dorește o familie mai mare, dar consideră că totul se întâmplă cu un scop și la timpul potrivit. Ea subliniază importanța de a bucura de fiecare moment alături de micuța Anastasia și de a permite lucrurilor să se întâmple natural.

„Anastasia e foarte bine! Crește și ne surprinde în fiecare zi cu noile lucruri pe care le face și pe care le învață. Este o perioadă foarte frumoasă! Pentru sentimentul pe care îl ai atunci când aduci pe lume un copil, clar cred că mi-aș mai dori, dar nu este momentul.

Cred că este o chestie pe care numai Dumnezeu o știe! Când o să creadă el că avem suficient timp să ne ocupăm și de al doilea copil probabil că o să vină, dar deocamdată ne concentrăm pe Anastasia și pe cariera mea”, a mărturisit pentru Click!, Nicole Cherry.

