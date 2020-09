Apărut în vremuri cu totul deosebite, încă incerte și tulburi, Programul Valuri AFF îi oferă publicului nu doar posibilitatea de a vedea filme unul și unul în aer liber, ci și ocazia de a participa la un eveniment memorabil. Programul Valuri AFF este în același timp și o metaforă.

„Atât cadrul și condițiile de vizionare cât și filmele propuse ne ajută să înțelegem și să ne concentrăm și mai mult la temele majore ale situației în care ne aflăm: felul în care se rescrie sub ochii noștri societatea în care trăim, natura bulversată de intervenția umană, migrația globală și infodemia – industria informației și a Big Data, în care trusturile gigantice ne transforma relațiile umane, industria militară și tot țesutul societății”, a declarat Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.

„La Muzeul Astra avem cea mai complexă și mai completă colecție de mori de vânt din Europa. Este excelent atunci când instituțiile de cultură își dau mâna și astfel pot avea loc la noi la muzeu evenimente de asemenea proporții.” Ciprian Ștefan, directorul general al Muzeului Astra

Vor fi trei proiecții, începând cu ora 20:00, pe ecranul aflat Între Mori de Vânt. Accesul publicului se face cu o oră înainte.

Prima seară se numește „Cu barca printre mori de vânt” (sâmbătă, 5 septembrie) și va avea în prim-plan documentarul „Povestea lui Fatat” (Liban, 2016) de Ibrahim Harb. Filmul spune povestea unei femei care refuză să capituleze, chiar dacă soarta îi aruncă în cale numai greutăți, și care evadează spre Europa într-o barcă. Înainte de acest film, vor fi două proiecții marca „Nature is speaking”: „Mother Nature” (voce Jullia Roberts) și „The Ocean” (voce Harrison Ford).

În seara a doua (duminică, 6 septembrie), „Cu barca pe munte”, este prezentat pe ecranul dintre Mori de Vânt filmul-eveniment „Transalpina, drumul regilor” (România, 2017), de Dumitru Budrala. Documentarul prezintă istoria unei șosele de o frumusețe care îți taie răsuflarea, având o vechime de milenii, și, în sens mai larg, despre drumuri care unesc oamenii, de-a lungul istoriei, în condiții oricât de potrivnice. Înainte de „Transalpina”, vor fi alte două producții „Nature is speaking”: „Forest” (voce Shailene Woodley) și „Flower” (voce Lupita Nyong’o). De asemenea, va fi proiectat și clipul „Arta pe scena nouă – Până când nu te iubeam” (România, 2020), o producție specială care a luat naștere în pandemie, când teatrele erau închise și artiștii au fost nevoiți să reinventeze o scenă nouă, pe câmp. Coregrafia are loc pe muzica Mariei Tănase.

A treia seară de vizionări de pe lac, „Cu barca în viitor” (luni, 7 septembrie) este o altă metaforă în care privim, legănați de timp, spre provocările care ne așteaptă – influența inteligenței artificiale asupra vieților noastre private, a societății și a viitorului nostru al tuturor. Iar filmul „iHuman” (Norvegia, 2019), de Tonje Hessen Schei, ne arată cum cele mai avansate și influente tehnologii ale momentului ne schimbă viața, societatea și viitorul. Și dacă, după ce noi, oamenii, creăm tehnologia, ajungem ca, mai apoi, tehnologia să ne recreeze pe noi? – este o întrebare grea a acestui film, proiectat la Sibiu în premieră națională. Și această seară debutează cu un film Nature is speaking: „Mother Nature” (un proiect la care au contribuit actori precum Julia Roberts, Harrison Ford, Edward Norton, Penélope Cruz, Robert Redford sau Ian Somerhalder).

În afară de locul numit Între Mori de Vânt, Muzeul Astra oferă anul acesta încă cinci locații neasemuit de frumoase pentru iubitorii filmului documentar: Scena de pe Lac, Târgul de țară, Pavilion de Joc, Amfiteatru și Casele de demult (care găzduiește Expoziția multimedia Identități Feminine în Ruralul Sudic Românesc).

În Sibiu vor fi proiecții de film în Piața Mică și la Terasa cu flori – Centrul Cultural „Ion Besoiu”.

Organizatorii pun actuala ediție a festivalului sub semnul #EnjoyAFF2020Safley și îi roagă să aibă grijă de ei și de cei din jurul lor, respectând măsurile de siguranță generate de pandemia de COVID-19.

Detalii despre programul AFF 2020: https://www.astrafilm.ro/program-2020/

Bilete online pe site-ul festivalului (https://www.astrafilm.ro/bilete-la-astra-film-festival-2020/) și prin Eventbook (https://eventbook.ro/festival/astra-film-festival).

Filmul de prezentare a festivalului: https://youtu.be/w9J64oQxIC0

Astra Film Festival 2020 este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale, al Centrului Național al Cinematografiei, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu și al Uniunii Cineaștilor. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu și de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.

Astra Film Festival se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

