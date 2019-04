Boney M, trupa care a învins cortina de fier

Boney M, celebra trupă de muzică pop care a intrat în istorie cu hit-uri ca Rasputin, Daddy Cool sau Rivers of Babylon și a vândut peste 200 de milioane de discuri în toată lumea, vine la DISKOteka Festival, cel mai mare eveniment de muzică retro din Europa.

Cu nu mai puțin de 20 albume de platină și 15 de aur câștigate de-a lungul unei cariere muzicale de peste 40 de ani, Boney M a marcat generații întregi de tineri cu muzica ce a depășit granițele Europei, ajungând chiar și în Africa, Iran, țările arabe și Asia.

Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maizie Williams și Bobby Farrell, membri originali ai trupei, au reprezentat prima trupă invitată să cânte în fost Uniune Sovietică, cu puțin înainte ca aceasta să se dezmembreze.

”Ne-au transportat cu un avion militar”

În vremuri în care Cortina de Fier era o realitate dură și piesa Rasputin era interzisă în Uniunea Sovietică, liderul acesteia, Leonid Brezhnev, a lansat prima invitație către celebra trupă pop.

”Am fost prima trupă invitată să cânte în USSR, chiar de către Leonid Brezhnev, care era conducătorul Uniunii Sovietice la vremea aceea, în 1978. Ne-au transportat de la Londra la Moscova cu un avion militar, iar când am ajuns acolo am fost împânziți de Securitate și presă. Am cântat în Piața Roșie pentru aproximativ 2-3000 de oameni, a fost o experiență deosebita”, își reamintește Liz Mitchell.

Au filmat imagini pentru videoclip în Piața Roșie

Cei patru l-au fascinat atât de tare pe liderul rus de la acea vreme, încât li s-a dat inclusiv permisiunea să filmeze imagini pentru videoclipul lor în Moscova.

”Era extrem de frig acolo, iar noi eram îmbrăcați în haine de blană toți. S-a făcut inclusiv o glumă ulterioară, cum că am fi fost plătiți în blănuri, așa de îmbrăcați eram toti. Când am ajuns acolo și am coborât din avion ne aștepta presa să ne ia interviu, toată lumea era în extaz. Nu ne-a fost frică, deși eram în fața unei experiențe noi, într-o lume izolată pe atunci și de care se știa că este destul de ostilă cu străinii. Noi însă am avut norocul de a fi iubiți acolo, chiar am filmat ulterior și pentru videoclip în Piața Rosie” mai spune Liz Mitchell.

Misterul Rasputin

Bobby Farell, unul din cei patru membri inițiali ai Boney M, avea să moară, din cauza unor probleme cardiace, 30 de ani mai târziu, în St. Petesburg, fix pe 29 Decembrie, în aceeași zi în care a avut loc asasinarea celebrului Grigori Rasputin, care a făcut subiectul cunoscutului hit cu același nume ce a fost interzis în Uniunea Sovietică în acea vreme.

Boney M a lăsat în urmă o moștenire incontestabilă, presărată cu recorduri inegalabile, ce dăinuie și astăzi, piesele lor fiind încă ascultate și extrem de iubite. Îi poți vedea, live pe scena DISKOteka, pe data de 31 Mai la Timișoara, în prima zi a celui mai mare festival de muzică retro din Europa.