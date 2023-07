Chiar dacă e suspendată provizoriu și trece printr-o perioadă delicată în carieră, nimic nu a împiedicat-o pe Simona Halep să se distreze în weekendul care tocmai a trecut. Sâmbătă seară, sportiva a participat la nunta unei prietene.

Pentru acest eveniment, Simona Halep a trecut printr-o adevărată transformare. A fost machiată discret de un make-up artist din Constanța, a avut părul coafat lejer, iar ținuta a fost inedită, în ton cu tematica „Barbie”, care e la modă acum având în vedere lansarea recentă a filmului cu același nume.

Conform Prosport, Simona Halep a îmbrăcat o rochie roz de la „Solace London”, care a costat 2.859 de lei. Ea a asortat la rochia roz o geantă de culoare închisă marca „Amina Muaddi”, în valoare de 4.173 de lei, și sandale cu cristale de la aceeași firmă, al căror preț este de 4.024 de lei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

La eveniment, Simona Halep s-a distrat alături de prietenii ei, la un moment dat sportiva a și ieșit la dans.

Recomandări Investițiile nu sunt doar pentru bogați: Mihai Purcărea, CEO BRD Asset Management, discută miturile, regulile de economisire și cum să devenim investitori inteligenți (P)

Simona Halep, pusă de organizatori pe lista preliminară la US Open 2023

Simona Halep, locul 55 în clasamentul WTA, suspendată provizoriu pentru dopaj, apare pe lista preliminară a turneului US Open din acest an, informează Gazeta Sporturilor. Este pentru prima dată când sportiva apare pe lista preliminară a unui turneu din anul 2023.

Simona Halep a fost introdusă pe lista preliminară a jucătoarelor de la US Open 2023, potrivit freelancerului Daniel Radu, citat de GSP. Marţi, sportiva nu apărea pe lista turneului US Open.

În dreptul Simonei Halep apare mențiunea „suspendată provizoriu”. Potrivit GSP, Simona Halep a avut același statut pe durata întregului an 2023, dar nu a apărut până în acest moment pe altă listă preliminară.

Turneul US Open 2023 este programat în perioada 28 august – 10 septembrie. Simona Halep, locul 55 în clasamentul WTA, nu a mai jucat un meci oficial de pe 29 august 2022, când a fost eliminată din primul tur de la US Open. La sfârşitul lunii iunie, Simona Halep a fost audiată la Londra în cazul de dopaj. Tenismena a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a fost depistată pozitiv cu substanța interzisă roxadustat la US Open 2022.

Playtech.ro Mircea Badea a înșelat-o pe Carmen Brumă?! Vedeta a confirmat totul: ‘Să nu mă facă să vorbesc’

Viva.ro Cum arată acum Eduard și Maximus, copiii lui Prigoană și ai Adrianei Bahmuțeanu. Imagine rară cu cei doi băieți

PUBLICITATE Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

FANATIK.RO Daniela a murit de tristețe la aproape un an de când fiul ei a fost înghițit de apa mării în Costinești. Trupul băiatului nu a fost găsit nici până în ziua de astăzi

Știrileprotv.ro Cocaina aruncată în ocean îi înnebunește pe rechini. „Înota în cercuri în timp ce se concentra asupra unui obiect imaginar”

Observatornews.ro Joburile de la stat care vor dispărea. Au fost create cu "dedicaţie", pentru a justifica salarii uriaşe

Orangesport.ro Marcel Ciolacu vrea FCSB în Ghencea şi mai dă o lovitură. Ce pot însemna apariţiile sale: "Nu s-a băgat fără să cunoască date din spate"

Unica.ro Cine sunt părinții lui David Popovici și cu ce se ocupă! Sacrificiul făcut de mama sportivului