În ultimele luni, Cătălin Bordea a fost în centrul atenției, după ce s-a aflat că divorțează de Livia. Cei doi s-au separat de comun acord, la notar au semnat actele. Ea deja are o nouă relație, se iubește cu Spike, care a fost prieten cu comediantul.

În schimb, Cătălin Bordea nu are momentan o relație, așa că prietenii i-au sărit în ajutor. Într-un interviu pentru Cancan, Cosmin Natanticu a declarat că el și Delia îl ajută pe Cătălin Bordea să își găsească o nouă iubită. „Eu cu Delia ne chinuim să-i găsim pe câte una care să merite.

Mai mult Delia se ocupă, recunosc, eu îl încurajez «du-te, tată, du-te». Am și eu o glumă despre Bordea și Livia, vă aștept la mine, la stand-up. Da, eu mă știu cu amândoi. Bordea e colegul meu, prietenul meu, Livia a fost soția lui. Am fost la ei la nuntă, Spike, naș. Plus că, dacă vorbim despre Bordea, e comediant, nu are cum să se supere”, a recunoscut Cosmin Natanticu, care e jurat la „iUmor” alături de Bordea, Delia și Cheloo.

Tot el a avut și un sfat pentru Cătălin Bordea: „Eu zic să stea un pic să se bucure de burlăcie, că el mereu a sărit dintr-o relație în alta, din câte știu eu. Îl știu de mult timp, de 20 de ani aproape”.

Cătălin Bordea, eforturi mari pentru a nu divorța de Livia

Cătălin Bordea a făcut tot ce i-a stat în puteri să își salveze căsnicia, ba chiar îi cumpărase și o mașină scumpă soției sale, pentru ca aceasta să aibă tot confortul. Comediantul a fost extrem de dezamăgit când Livia a cerut divorțul, în pofida lucrurilor pe care el le făcuse pentru ea.

Dezamăgirea a fost și mai mare atunci când Cătălin Bordea a aflat că fosta lui soție s-a cuplat cu cel mai bun prieten al său. Spike a fost și cavaler de onoare la nunta pe care juratul de la „iUmor” a avut-o cu Livia.

Se pare că relație Liviei cu Spike este mai serioasă decât mulți și-ar fi imaginat. Cei doi au ales să facă un pas important în viața de cuplu și s-au mutat împreună. Vestea a ajuns și la urechile lui Cătălin Bordea, care nu a fost deloc impresionat de cele auzite. „Mai tare m-ar interesa dacă se muta Sofia Vicoveanca cu Uzzi”, a declarat acesta, cu ironie, pentru cancan.ro.

Cum trebuie să fie viitoarea iubită a lui Cătălin Bordea

Comediantul mărturisește că este singur, după ce în urmă cu câteva săptămâni a fost văzut împreună cu o brunetă care semăna izbitor cu fosta lui soție. Cătălin Bordea declară că nu este implicat în nicio relație amoroasă momentan, dar știe exact ce își dorește de la viitoarea parteneră.

„Exact ca Doinița Oancea! Ai văzut ce păr frumos are?!”, a fost concluzia la care a ajuns el, după portretul viitoarei iubite într-o discuție cu Delia Matache în pauza de filmări de la „iUmor”.

Și a continuat: „Să fie curată, gospodină. Și să fie drăgăstoasă, să ai cu cine să te bagi sub o pătură. Știi ce zic? Să facă plăcintă cu mere. Și să fie slabă și voluptuoasă! Și mai vreau să aibă părul brunet, ochi ca ai Gianinei Ilieș, nas, gură și kilograme precum ale celebrei Zoe Saldana și sâni ca ai Mădălinei Ghenea, adică o vikingă tatuată, care merge la sală”.