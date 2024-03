În urmă cu câteva luni, Cătălin Bordea și Livia au divorțat de comun acord, la notar. Între timp, apăruseră deja speculații cum că soția comediantului avea o relație cu Spike, cântărețul care era ca un frate pentru comediant.

Zvonurile s-au adeverit, Livia trăiește acum o poveste de iubire cu Spike, în nenumărate rânduri au fost surprinși împreună de paparazzi. Despre despărțirea de soție și trădarea prietenului Spike, Cătălin Bordea a vorbit în cadrul podcastului „Confruntarea – La Fileu”, al lui Speak.

Cătălin Bordea susține că a fost dezamăgit de Livia, iar apoi a suferit și din cauza trădării lui Spike, despre care susține că se laudă la apropiați că i-a luat soția comediantului. El adaugă că a rămas șocat atunci când a aflat cum vorbește, de fapt, Spike despre el.

Cătălin Bordea despre Spike: „Eu l-am iubit pe băiatul ăsta până în ultimul moment, a fost fratele meu”

„Nu am exact timpul anume (n. red. de când a început Livia să-l înșele cu Spike). E prima oara când zic asta. Bai, dacă faci un lucru, nu te lăuda cu aia. E un rău pe care îl faci, nu e o chestie bună, tu te-ai băgat în casa unui.(…)

De la știrea oficială nu am încercat, ce să vorbesc, n-am ce să vorbesc. Pe lângă asta, când aud că te mai și lauzi că ia uite ce i-am făcut fraierului ăla. Nu ne-am certat niciodată. Eu l-am iubit pe băiatul ăsta până în ultimul moment, a fost fratele meu”, a spus Cătălin Bordea, în podcast-ul lui Speak, conform Playtech.

Recomandări România a câștigat procesul privind exploatarea minieră eșuată de la Roșia Montană. Decizia a fost unanimă

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cu ochii în lacrimi, Cătălin Bordea dezvăluie că multe luni de zile Livia, de care încă nu divorțase, nega că ar avea vreo altfel de relație cu Spike, care venea des în casa lor. Comediantul susține că îl ajuta pe artist de fiecare dată când avea nevoie, chiar și cu haine.

„Cel mai greu moment a fost când a plecat de tot de acasă… Când a venit să îşi ia toate lucrurile, eu mă pregăteam să plec în turneu. Am ieşit pe uşă, m-am uitat în spate şi am văzut pentru ultima oară apartamentul cum îl ştiam.

„Ea mi-a jurat că nu se întâmpla nimic între ei, deşi am insistat luni de zile”

Eu nu am știut nimic, ea mi-a jurat că nu se întâmpla nimic între ei, deși am insistat luni de zile. Inclusiv prietenii o întrebau dacă e ceva între ea şi el. Nu a recunoscut nimic. Am aflat din presă. L-am considerat fratele meu, venea la noi acasă, împărţeam tot, îi dădeam haine, l-am ajutat să treacă peste multe momente grele, i-am fost alături”, a mai declarat Cătălin Bordea.

Recomandări VIDEOREPORTAJ De 8 Martie, femeile din Bărbătești, Vâlcea, își doresc sănătate, pace și o pereche de adidași: „Pantofi nu mi-am luat de ani de zile!”

Până în prezent, Livia, fostă Bordea, nu a ieșit public să dea declarații despre divorțul de comediant, nici despre relația cu Spike. În prezent, Livia Eftimie lucrează ca PR și manager artistic la casa de discuri unde activează Spike. În trecut, ea a fost stewardesă în Dubai.

Urmărește-ne pe Google News