Invitat în emisiunea online, „În Oglindă”, Cătălin Botezatu și-a deschis sufletul și a vorbit pentru prima dată despre relația aproape inexistentă pe care o are cu tatăl său. Deși celebrul designer se interesează mereu de starea de sănătate a părintelui său, acesta nu mai este atât de apropiat de el.

Tatăl său s-a recăsătorit, iar celebrul designer s-a simțit dat la o parte în momentul în care ceea ce spunea el nu mai conta atât de mult pentru părintele său.

„Există această ruptură între noi. Vorbim la telefon, îl ajut din punct de vedere medical, mă ocup de el din toate punctele de vedere, dar este această reținere. Nu știu dacă trebuie să spun asta, e o chestie multe prea intimă, nu am spus-o niciodată.

În urma ultimei căsătorii pe care a avut-o are și un băiat, fosta lui soție are un băiat de care a avut grijă. Nu este al lui, nu am niciun frate, n-am nicio soră, dar el l-a crescut. Nu am nicio problemă, dar mi s-a părut la un moment dat că ținea, conta mai mult acel copil decât contam eu”, a spus Cătălin Botezatu.

Vedeta nu s-a simțit tocmai bine atunci când tatăl său l-a strigat pe numele băiatului femeii cu care el se căsătorise. „Când prima oară îți încurcă numele și în loc să spună Cătălin spune numele celuilalt băiat e puțin jenant, chiar dacă aveam mulți ani și sunt în maturitate. Și de atunci mi s-a luat puțin, deși a divorțat”, a mai spus el.

Cătălin Botezatu s-a operat în aceeași zi cu tatăl său

Fostul jurat de la „Bravo, ai stil!” a făcut dezvăluiri dureroase. Cătălin Botezatu a declarat că în ziua în care el s-a operat de urgență în Turcia, în aceeași zi tatăl său era operat în România. Cei doi nu au știut unul de celălalt, pentru că toată lumea a vrut să-i protejeze.

„În ziua în care eu mă operam la Istanbul, aproape mort, în aceeași zi, aproape la aceeași oră, el se opera în România de cancer la plămâni. Nu am știut unul de celălalt, pentru că oamenii au încercat să ne menajeze, atât pe mine, cât și pe el. Din fericire, am scăpat amândoi, sper să fie ok pentru amândoi”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Tatăl lui Cătălin Botezatu are 77 de ani și a fost căsătorit de patru ori până acum.

