Paparazzii spynews.ro l-au surprins pe Cătălin Cazacu la mare, în timp ce se săruta pătimaș cu o blondă. Se pare că domnișoara misterioasă este complet cucerită de prezentatorul TV și a fost cu zâmbetul pe buze în fiecare moment petrecut împreună pe plajă. La un moment dat, campionul la motociclism nu a mai rezistat și a sărutat-o pe blondină, care nu s-a opus deloc gestului. (Vezi AICI imaginile)

Cătălin Cazacu pare că este un mare crai printre femei, astfel că doar în urmă cu o săptămână, acesta a fost surprins cu o altă domnișoară, brunetă. Potrivit spynews.ro, pe noua cucerire a prezentatorului de la Antena Stars o cheamă Iulia. Până acum, Cătălin Cazacu nu a făcut nicio declarație despre noua iubită, iar acum rămâne de văzut cât va dura relația dintre ei, mai ales că prezentatorul de la „Showbiz Report” este un mare cuceritor.

Se pare că Ramona Olaru este deja istorie pentru Cătălin Cazacu, iar campionul la motociclism nu a suferit prea mult în urma despărțirii de asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Cătălin Cazacu, acuzații dure la adresa fostei sale iubite, Ramona Olaru

Într-un interviu pentru cancan.ro, Cătălin Cazacu a făcut câteva declarații dure la adresa Ramonei Olaru. Fără să îi pronunțe numele, campionul la motociclism susține că ar fi fost scuipat de asistenta TV și a spus despre ea că își schimbă partenerii prea des.

„Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste. Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură. Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit!

„O dată la săptămână se schimbă partenerul. Am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni!“

Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat. Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni!“

Încurcate sunt căile dragostei! Relația dintre Cătălin Cazacu și Ramona Olaru a fost mereu plină de năbădăi, iar după mai multe împăcări și despărțiri au decis să pună punct definitiv. Fiecare ar fi încercat să aibă alte relații, însă au fost cât mai discreți cu viața lor după separare. Vedeta de la Antena 1 declara luna trecută că a vrut să-l salute pe fostul iubit, însă acesta nici nu s-ar fi uitat la ea.

„Chiar l-am văzut mai devreme aici și am vrut să-l salut, dar nu s-a uitat. Eu sunt foarte bine, eu iert oamenii pentru că vreau să fiu liniștită în viața mea. Atâta pot ei”, spunea Ramona Olaru la „Xtra Night Show”, emisiunea de la Antena Stars.

