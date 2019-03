Câți bani a primit Dana Săvuică pentru a poza în Playboy. „Puteam să îmi iau o casă” | FOTO

O blondă focoasă a avut curajul să spargă gheața și să pozeze nud pentru prima ediție românească a revistei Playboy. În anul 1999, când a realizat pictorialul incendiar din Playboy, Dana Săvuică avea 29 de ani.

Blonda și-a amintit de acea perioadă și a explicat că și-ar fi putut lua o casă cu suma încasată în urma pictorialului. Vedeta, însă, nu a vrut să spună exact ce sumă a primit.



„Nici nu mi-a trecut prin cap. Cei de la Playboy își doreau o vedetă. Voiau femei naturale din cap până în picioare. Americanii s-au bucurat că sunt blondă. Am ajuns acasă, am vorbit cu soțul meu și cu părinții mei. Tata nu prea a fost ok cu ideea ca eu să devin model, voia să fiu diplomat ca și el. Când i-am zis de Playboy, a avut în credere că va fi ceva elegant și decent. Soțul meu a spus că este ok, dar cu jumătate de gură.

Eu am pozat la Chicago, cu un fotograf internațional. Decorul a fost un tribut pentru Marilyn Monroe, care a fost prima vedetă care a pozat în Playboy.

Nu vreau să divulg suma. Suma era bunicică atunci, dar acum s-ar putea să spună: doar atât? Nu, a fost foarte bine din punct de vedere financiar, dar nu asta m-a determinat asta. Pe vremea aceea, cu banii primiți puteam să îmi iau o casă. Au fost vândute 30.000 de exemplare în doar două ore. 100 de exemplare au fost cu semnătura mea, ele s-au dus spre bărbații celebri din România, gen Țiriac”, a declarat Dana Săvuică la Click!TV Online.

