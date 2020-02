De Denisa Macovei,

În momentul în care a fost chemată la casting, Catrinel Menghia a refuzat pe loc propunerea lui Corneliu Porumboiu, motivând că, la vremea aceea, era implicată într-un film franțuzesc. Din păcate, dar și din fericire, în același timp, producția respectivă a întâmpinat anumite probleme, astfel că Menghia a putut să accepte rolul din “La Gomera”.

“Propunerea a venit când eram la o filmare în Franța pentru un film care a fost în concurs împotriva noastră la Cannes, anul acesta. Atunci, Corneliu m-a sunat să mă întrebe dacă vreau să vin la un casting, dar i-am zis că sunt la o altă filmare. Apoi au fost niște probleme cu filmul meu francez, eu am renunțat și l-am sunat înapoi să-l întreb dacă mai este rolul disponibil. Am venit la București, am fost la casting și uite-mă”, ne-a povestit Catrinel, când s-a lansat filmul în România. Aflată în plină promovare internațională, Menghia primește laude la aproape toate festivalurile. Zilele trecute, frumoasa româncă a fost distinsă în Italia, la “Premiile Afrodita”, cu trofeu, pe care i l-a dedicat celui care a avut încredere în ea și i-a dat pe mână chiar rolul personajului principal. “Vreau să dedic acest premiu producătorului Corneliu Porumboiu, dar și colegilor, și echipei implicate în realizarea acestui superb film”, a spus Catrinel.