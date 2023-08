De curând, Carmen Brumă și-a parcat mașina într-o parcare publică din București, unde plata se face pe oră, prin SMS. Vedeta susține că a achitat, însă, cu toate acestea, a primit o amendă. „Sun la numărul acela care este pe afișele din parcare unde ți se explică unde să dai SMS, cât costă și așa mai departe”, și-a început confesiunea Carmen Brumă, conform Fanatik.

Și a continuat: „Îmi răspunde o dispeceră foarte drăguță și îi explic: Doamnă, uitați, am plătit parcarea prin SMS, am primit confirmare că am plătit-o, uitați-vă la ceas, în acest moment, sunt încă în timpul rezervat conform mesajului de la dumneavoastră și ia uite ce găsesc, am o amendă în parbriz! Cum facem cu asta?”, a explicat Carmen Brumă, care a primit de la dispeceră un răspuns care a enervat-o.

Carmen Brumă: „Pe timpul meu, din cauza greșelii lor. Doamne, sunt un car de nervi!”

„Păi trimiteți dumneavoastră pe adresa de mail dovezi, captură de ecran cu mesajul pe care l-ați trimis, poză cu amenda”, i-a spus angajata lui Carmen Brumă, care a fost revoltată de situație și de toate hârtiile pe care a fost nevoită să le facă pentru a dovedi că și-a plătit locul de parcare, deși a fost amendată.

„Fac toate lucrurile astea, trimit la mail-ul respectiv, evident îmi vine un mail automat în care mi se spune că mai trebuie să completez vreo 7 formulare și să mai trimit eu dovezile în 7000 de părți, pe timpul meu, din cauza greșelii lor. Doamne, sunt un car de nervi!”, a mai povestit Carmen Brumă pe Instagram.

Carmen Brumă are o relație cu Mircea Badea de 25 de ani

Carmen Brumă și Mircea Badea formează un cuplu solid și apreciat de peste 25 de ani. Vedeta a făcut dezvăluiri interesante despre cum funcționează relația ei cu prezentatorul TV. Carmen Brumă a ținut cont de un sfat, care i-a fost de ajutor în relația cu iubitul său.

„Nu am făcut niciodată un plan cu desfășurător pe termen lung și să atingem sau să bifăm anumite puncte. Cred că important este să existe un soi de compatibilitate de la început, iar apoi, să fii un foarte bun negociator. Nu pot să dezvolt, dacă dezvoltam, poate nu eram aici“, a declarat Carmen Brumă pentru Impact.ro.

„Gelozia, dacă depășește o anumită limită, se încadrează în patologic și trebuie tratată ca atare. De exemplu, unul dintre secretele unei relații longevive este păstrarea ei în intimitate și îngrădirea ei cu un soi de atitudine, astfel încât să nu pătrundă elemente exterioare din afară. Face parte din această strategie de menținere, de apărare a relației“, a mai spus iubita lui Mircea Badea.

