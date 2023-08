Monica Dascălu a avut o relație cu un fotbalist celebru. Este vorba despre Adrian Mutu, cu care a avut o relație de scurtă durată. Surse din anturajul lor mărturiseau, la acea vreme, faptul că „Briliantul” plătea 15.000 de dolari factura la telefon, pentru a vorbi non-stop cu Monica, el fiind stabilit în străinătate, scrie Cancan.

Cu toate acestea, cei doi s-au despărțit, iar la scurt timp vedeta l-a cunoscut pe actualul ei soț, Mihai, despre care prezentatoarea Tv a spus acum ceva vreme numai cuvinte frumoase.

„Eu, înaine de căsătorie, am fost eu, după căsătorie, sunt tot eu, iar Mihai, înainte de căsătorie, a fost el, iar după căsătorie, este el. Nici unul dintre noi nu a făcut nimic impus, forțat. Nu ne-am transformat, nu ne-am schimbat obiceiurile.

Am fost noi înşine și suntem noi înșine și ne este bine împreună. Și atât!…Eu și Mihai așa am procedat: am lăsat lucrurile să meargă în ritmul lor. Eram deja împreună de cinci ani, iar căsătoria a părut cel mai natural lucru. Și bucuria nu s-a stins”,a mărturisit Monica Dascălu, într-un interviu mai vechi.

Cum este Monica Dascălu dincolo de pupitrul știrilor

Monica Dascălu este una dintre cele mai apreciate prezentatoare tv de la noi. Este o prezență discretă și puțini sunt cei care știu despre cum este blonda dincolo de pupitrul știrilor. Vedeta a cordat în urmă cu ceva timp, un interviu pentru revista VIVA!, în care a scos la iveală amănunte interesante despre viața ei.

Sunt copilăroasă, sunt o persoană veselă, visătoare, uneori tristă, extrem de entuziasmată, nerăbdătoare, pasională, extrem de curioasă, caldă, uneori nesigură, alteori prea sigură, sunt un om normal, cu stări normale, în funcție de ce trăiesc. Sunt pasionată de domeniul psihoterapiei, mă regăsesc cu totul în natură și mă bucură orice călătorie, îmi încarc sufletul de la cei dragi și nu mă opresc din a-mi dori să mă dezvolt sănătos din toate punctele de vedere. În timpul liber caut echilibru între încărcare și descărcare de energie din ceea ce trăiesc.

De asemenea, ea a vorbit despre cele mai grele momente cu care s-a confruntat, dar și cele mai amuzante.

„Dincolo de rolul de prezentatoare, sunt o persoană conectată la tot ce se întâmplă important în lume, prin diferite canale, merg la concerte, conferințe, întâlniri din domeniul meu sau alte domenii. Echipa Știrilor PRO TV este una minunată, iar colegii mei fac parte din viața mea de foarte mult timp și-i respect și apreciez pe fiecare pentru efortul depus în fiecare zi. Cele mai amuzante momente sunt legate de timpul petrecut cu echipa mea: mai cade un coleg de pe scaun în timpul jurnalului, mai sunt mici sincope tehnice, și atunci trebuie să rămân serioasă ca și cum totul e perfect în jurul meu”, a declarat Monica Dascălu potrivit VIVA!

