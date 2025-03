În vârstă de 58 de ani, Cătălin Botezatu și-a pus totdeauna pe primul loc în viață cariera. De la fotomodelul celebru de pe vremea comunismului, el a ajuns la celebrul creator de modă internațional care e astăzi, cu prezentări de modă în toată lumea. Pe locul doi a pus viața personală, nu s-a căsătorit niciodată, deși a avut mai multe relații.

De ceva vreme, Cătălin Botezatu se iubește cu Nicolle Fota. Încă din toamna anului trecut cei doi au fost surprinși împreună, însă nu s-a știut că au o altfel de relație decât una profesională. Mai mult decât atât, tânăra i-a fost alături designerului la ziua de naștere și au petrecut Revelionul împreună, într-o locație de top din Cluj.

„Iar spuneți de Nicolle? Da, este o fată nouă, e o fată frumoasă, un topmodel internațional. Eu credeam că se știe deja. Am apărut cu ea și la ziua mea, și la Revelion. Este nelipsită din show-urile mele. Ea e deja lansată în lumea fashionului și e ce trebuie acolo.

Am avut grijă de la început să fie doar în lumea fashionului. E oricum la început, are doar 18 ani. Altă întrebare (n.r. – dacă este iubita lui). E rău dacă mă afișez? Dacă nu mă afișez, de ce nu mă afișez, dacă mă afișez? Eu nu vreau să dezamăgesc pe nimeni”, a povestit Cătălin Botezatu la „Un show păcătos”, în luna ianuarie a acestui an.

Recomandări Planul de 800 de miliarde de euro pentru reînarmarea Europei, prezentat de Ursula von der Leyen la Bruxelles

Cum a apărut Cătălin Botezatu cu noua iubită

Acum, Cătălin Botezatu a apărut la un eveniment de modă cu Nicolle Fota, care e oficial noua lui iubită. Întrebat de prima lor apariție împreună, acesta a dezvăluit că amândoi sunt la job, dând de înțeles că nu a fost ceva neapărat intenționat. „E la job. Jobul e job!”, a mărturisit el la Antena Stars.

A vorbit și despre bărbații care aspiră la femei frumoase, dar care nu oferă în schimb ceea ce ar trebui. „Bărbații aceștia invidioși care vor femei frumoase mai au mult. În primul rând trebuie să se autoeduce și să învețe să facă curte unei femei, să o cucerească.

Nu înseamnă că dacă ai bani poți avea orice femeie, din contră. Mă rog, pentru femeile cu circumvoluțiune. Pentru cele care se vând pentru un pahar de suc în club, ca să stea în club, asta e altceva” a explicat Cătălin Botezatu. „Nicolle nu e așa. Am educat-o bine și sper să o educ în continuare”, a mai adăugat el.

Cine e Nicolle Fota

Nicolle Fota este un model internațional care a câștigat titlul de Miss Fashion TV Catwalk 2023 la vârsta de doar 17 ani. Ea s-a născut în Oradea și a fost elevă la Don Orione, însă a decis să se mute la București pentru a se pregăti de cariera de model. A continuat să studieze la Colegiul Național Aurel Vlaicu, la secția de Științe ale naturii, scrie a1.ro.

Recomandări Mintea cea de pe urmă a fanaticului. America, mai mare ca oricând

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Tot în 2023, atunci când a participat la Kids Top Model Crișana, Nicolle l-a cunoscut pe Cătălin Botezatu. Potrivit clujenii.ro, la vremea respectivă designerul relata: „Aceasta este secțiunea, după părerea mea, la care fetele, cel puțin primele trei locuri, pot să participe nu numai la prezentări naționale, ci și internaționale. Nu știu ce vor face la București, dar două dintre voi o să meargă cu mine la Paris Fashion Week, la adevăratul Paris Fashion Week. Astăzi mi-a fost foarte greu să aleg, de la micuți până la teenager, fiindcă sunt copiii cu șanse reale”. Nicolle Fota a fost desemnată atunci câștigătoare la categoria de vârstă 15 -18 ani.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Ostaticul israelian care „l-a șocat” pe Donald Trump, invitat la Casa Albă. A fost ținut captiv 16 luni de Hamas

Urmărește-ne pe Google News