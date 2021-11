Cine e și cu ce se ocupă soțul Ecaterinei Ladin, Dalida din serialul „Las Fierbinți”. „I-am fost angajată, era șeful meu”

Săptămână de săptămână, Ecaterina Ladin apare pe micul ecran în rolul Dalidei, secretara primarului din serialul „Las Fierbinți”. I-a cucerit pe telespectatorii PRO TV cu acest rol, mulți dintre fanii ei o și recunosc pe stradă, o opresc, îi cer chiar și să facă o poză împreună.

Dincolo de acest rol, Ecaterina Ladin apare și pe scenele teatrelor, în diverse piese. Ea e actrița care a venit din Republica Moldova și a cunoscut succesul în România.

Viața de familie a Ecaterinei Ladin

În ceea ce privește viața ei personală, Ecaterina Ladin e căsătorită cu Laurențiu Ladin, un om de afaceri originar din Republica Moldova, și au împreună doi copii, pe Marcu și pe Petru. Puțini sunt cei care știu cum s-au cunoscut cei doi și cum au devenit un cuplu. Ecaterina Ladin a lucrat mai întâi pentru cel care acum îi este partener de viață. „Relația noastră începe… El era în gașca de basarabeni a noastră, l-am cunoscut acolo, i-am fost angajată o vară, fiindcă el a avut niște afaceri la mare și am fost angajată cumva. Eu nu aveam ce să fac în perioada aia și i-am cerut ajutorul, mai ales că știam și contabilitate.

Am lucrat la el și de acolo el m-a descoperit pe mine. Eu nu mi-am permis să mă gândesc mai sus de atât, pentru că el era șeful meu și îl vedeam exact ca domnul Laurențiu. S-a terminat această colaborare și am început să filmez pentru «Las Fierbinți». Într-o zi m-a sunat să mergem la film. M-am mirat așa, dar am zis să merg. După a urmat 1 martie și atunci a fost ca și cum întâlnirea noastră de cuplu”, a povestit actrița acum ceva vreme pentru Libertatea.

„Nu mai pot să ies nemachiată din casă sau nearanjată”

Actrița a terminat colaborarea profesională cu firma soțului ei fix în clipa în care a primit rolul Dalidei din „Las Fierbinți” și a început relația amoroasă chiar în ziua în care PRO TV difuza primul episod al serialului de comedie. „Nu mai pot să ies nemachiată din casă sau nearanjată, fiindcă lumea mă recunoaște și atunci are niște așteptări de la mine. Fiind persoană publică, trebuie să te adaptezi și să-ți asumi acest lucru. Înspre bine m-a influențat cu totul și sper tot să urcăm și să urcăm. 2012 a fost un an foarte bun pentru mine. Sau începând cu 2011 fiindcă toate lucrurile bune și frumoase care s-au întâmplat au fost exact în perioada aia.

Nu pot să zic că am avut o viață mai puțin bună sau mai grea până atunci. Nu. Am făcut ce mi-a plăcut, doar că nu cu atâta dăruire și nu am muncit atât de mult. Anul 2011 a venit cu de toate: cu dragoste, cu iubire, cu atașament, cu muncă multă, cu o meserie pe care o iubesc și pe care fac cum mulți actori ar visa. În afară de căsătoria mea, câțiva ani mai târziu, bine în 2011 am început relația cu soțul meu, mi-a venit copilul pe lume și acest copil ne-a împlinit viața, ne-a împlinit relația, ne-a adus bucurii și dăruire și tot ce e mai bun în casa noastră. A fost o perioadă foarte bună și este în continuare și sper să fie mulți ani înainte”, spunea actrița acum trei ani.

