Claudia Pătrășcanu, dată în judecată de familia fostului soț. „Gabi m-a sunat și râdea că mă așteaptă între 3 și 6 ani de pușcărie”

„N-am de zis nimic de ei, nici de bine, nici de rău. Dar s-a ajuns prea departe. Și când faci acuzații atât de grave, ar trebui să și probezi. Mi-au făcut plângere penală.

Nu știu ce să mai facă. Consider că prin toate procesele ce mi s-au deschis, prin faptul că nu-mi dau liniște și pace să-mi cresc copiii, e clar că nu se gândesc la ei. Dar Dumnezeu e sus. Mai grav e când îți dorești ca mama copiilor tăi să facă pușcărie pe nedrept, pentru ceva ce nu există. Vom merge într-o instanță însă, adevărul se va demonstra.

Zilele trecute, Gabi m-a sunat și râdea că mă așteaptă între 3 și 6 ani de pușcărie. Până una, alta, el este sub control judiciar. Mereu m-am rugat pentru ei, și acum mă rog să se apropie de Dumnezeu mai mult, pentru că nu mai judecă”, a declarat Claudia Pătrășcanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am fost, am dat declarație, am spus realitatea care se va vedea și-n instanță. Vor trebui și ei să probeze toate aceste acuzații. Toată familia Bădălău, inclusiv tatăl, au permis și inventat și alte procese, făcute împotriva mea cu răzbunare și răutate. Dar și împotriva copiilor. Se pare că-n afară de mine, nimeni nu se gândește la ei. Se luptă cu cineva în interiorul lor. Și-au pierdut orice demnitate, omenie, caracter. Și-au pierdut și mințile și sufletul, s-a ajuns extrem de departe. Răutatea i-a cuprins cu totul.

S-a făcut o plângere penală, unde vor fi depuse mai multe înregistrări, nu doar cele ce existau.

Despăgubirile le voi cere eu, pentru că sunt băgată într-un proces unde mi se duc acuze care nu există. Ei au fost înregistrați și filmați toată viața în casa lor. Această familie a fost implicată în scandaluri, vizată. Pentru ei e ca un cârlig să arunce vina pe mine, să mă ruineze financiar, să nu-mi dea liniște, și să mi ia copiii. Poate se gândesc că așa ajung să locuiască la ei.

O să duc toate procesele, toate invențiile, cu demnitate. Acesta mi se pare cel mai diabolic. Știu că Dumnezeu, divinitatea, mie îmi face dreptate. Niciodată nu voi dori să-i fac rău tatălui copiilor. Dar dacă el și-o face cu mâna lui…Ei au vrut procesul ăsta, și se va afla totul. Bucuria lor mare nu-s daunele financiare, ci ca eu să nu mai exist”, a mai spus Claudia.

Claudia a recunoscut că s-a speriat foarte tare câd a primit citația, însă este hotărâtă să facă orice pentru a-și face dreptatea.

„Când am primit citația, să mă prezint la Criminalistică, m-am și speriat. Am crezut că e o greșeală, nu înțelegeam nimic. Când am ajuns acolo, am realizat despre ce e vorba. E deja ceva diabolic, o nebunie. Dar o să mă prezint la toate procesele, voi face alte sacrificii financiare, voi lua de la gura copiiilor, ca să-mi fac dreptate”.

