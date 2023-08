Câteva sute de oameni veniți aseară să asiste la concertul trupei Imagine Dragons au fost nevoiți să rămână pe scările stadionului, după ce arena s-a umplut până la refuz.

Situația a stârnit furia unora dintre aceștia care acuză organizarea în mai multe mesaje postate pe Facebook, dar și în mesaje transmise către Libertatea.

„Foarte fain, Untold 2023! Mi-am luat bilet pentru Imagine Dragons, e gata concertul, încă nu am intrat. Toate intrările blocate, capacitate depășită. Sunt curioasă cine îmi dă banii înapoi? Dar celor care au venit din țări străine? Mulțumim pentru încă un an în care organizarea lasă de dorit”, a scris o participantă pe Facebook, acolo unde a postat și imagini cu sute de oameni care așteaptă să intre.

„De la 21:30 nu s-a mai putut intra. Am venit cu fetița de la Craiova special pentru asta, a trebuit să ieșim pentru mâncare, că nu se găsea nimic pe stadion, și am rămas blocați afară. Am cheltuit 3000 de lei pentru nimic. Pentru nervi, stres, plâns și dezamăgirea unui copil care a așteptat această experiență cu emoții și le-a cântat melodiile afară, plângând. Aceasta va rămâne experiența mea Untold. Cea mai urâtă experiență din viața mea. Ceea ce trebuia să fie o bucurie enormă pentru fetița mea a devenit coșmar”, a scris altă participantă pe pagina de Facebook a festivalului.

„Untold, despre faptul că mii de oameni au stat în fața intrărilor fără să poată participa la spectacol nu precizați nimic? Sau cei care au apucat să intre, dar au blocat ieșirile de urgență? Dacă ieri a fost așa, pe duminică ce plan aveți? E ușor să închizi porțile, că doar voi ați anunțat că va fi plin… și that’s it?! Dacă toți acei oameni care au stat la coadă veneau la ora 18:00 ce se întampla? Poate pe viitor veți gândi cum să reorganizați scena pentru artiștii mari sau pentru spectacolele la care vă așteptați la un număr mare de participanți (nu doar la suplimentarea numărului de bilete) pentru că nu e prima dată când blocați accesul pe main stage pentru oameni care au plătit bani mulți (totuși, biletele nu sunt ieftine) și nu au apucat să se bucure de experiență”, a fost un alt comentariu.

Cum explică organizatorii

În replică, organizatorii susțin că toți spectatorii care au venit înaintea de începerea concertului au intrat pe arenă.

„Pentru siguranța spectatorilor din incinta Cluj Arena, în cea de-a doua seară de festival, în jurul orei 22.00, a fost temporizat accesul în stadion, până în momentul în care au fost fluidizate căile de acces. Timpul maxim de așteptare a fost de aproximativ 15 minute. Toți cei care și-au dorit să vadă Imagine Dragons și au venit la Cluj Arena înainte să înceapă concertul trupei au avut ocazia să-i vadă. Sunt convins că toți fanii trupei care au ajuns din timp la Cluj Arena, așa cum a fost recomandat de organizatori, s-au bucurat de un show memorabil.

Nu am făcut și nu vom face compromisuri când vine vorba de siguranța participanților în festival. Le mulțumim tuturor celor care au fost prezenți în a doua seară de festival pentru felul în care au cooperat și au ținut cont de recomandările organizatorilor”, a transmis pentru Libertatea Edy Chereji, unul dintre organizatorii evenimentului.

Potrivit organizatorilor, 115.000 de participanți au fost la Untold în cea de-a doua zi a festivalului de la Cluj.

„Cel mai bun concert”

Imagine Dragons este o trupă americană de pop rock din Las Vegas, Nevada, care a cântat pentru prima oară în România. Aceasta este formată din solistul Dan Reynolds, chitaristul Wayne Sermon, basistul Ben McKee și bateristul Daniel Platzman.

Zecile de mii de fani care au intrat însă la concert s-au bucurat din plin de concertul americanilor. În zeci de comentarii pe Facebook, o parte dintre ei descriu în termeni elogiativi show-ul de aseară. „Cel mai bun concert pe care l-am văzut vreodată”, „A fost mai bine ca la Metallica”, sunt câteva dintre reacții.

Trupa a devenit cunoscută odată cu lansarea single-ului „Its Time”, urmat de albumul de studio de debut premiat Night Visions (2012), care a dus la single-urile de top „Radioactive” și „Demons”.

Imagine Dragons a câștigat trei American Music Awards, nouă Billboard Music Awards, un Grammy Award, un MTV Video Music Award și un World Music Award. În aprilie 2018, trupa a fost nominalizată de încă 11 ori la Billboard Music Awards.

Formația a vândut peste 74 de milioane de albume și 65 de milioane de melodii digitale în întreaga lume şi a intrat în topul celor mai bine vânduți artiști muzicali din lume.

UNTOLD 2023 a început joi, 3 august, și se încheie duminică, 6 august, la Cluj-Napoca. Pe scenele din Cluj Arena vor urca zeci de artiști internaționali, DJ cunoscuți în toată lumea, dar și mai mulți cântăreți din România.

