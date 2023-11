În anul 2016, după o căsnicie de 8 ani, Cristina Spătar și Alin Ionescu au divorțat, iar cei doi copii au rămas în grija mamei. Cântăreața a suferit enorm în urma despărțirii și s-a descurcat cu greu singură.

După separare, Cristina Spătar și Alin Ionescu nu au rămas deloc în relații bune. Omul de afaceri și-a refăcut viața alături de o femeie mult mai tânără decât artista și a devenit tată pentru a treia oară. De-a lungul timpului, vedeta a spus că bărbatul nu plătește pensia alimentară copiilor și din acest motiv este nevoită să continue procesul cu el.

„Nu, nu se poate avea niciun fel de relație. Suntem în continuare în proces. A cerut reducerea pensiei alimentare. Asta după ce la divorţ s-a oferit să plătească 500 de euro fiecărui copil. Deci, în total 1000 de euro, ar fi trebuit să plătească lunar pentru ambii copii.

După ce am câştigat procesul, a făcut o cerere din care reieşea că el are trei copii şi vrea să ofere fiecărui copil câte 50 de euro. El crede că aşa se cresc copiii”, dezvăluia Cristina Spătar, pentru fanatik.ro.

„Niciodată nu a plătit pensia alimentară. Din acest motiv suntem în continuare în proces”

Cântăreața spune că fostul soț nu a plătit pensia alimentară pentru Aida și Albert, iar ea își dorește să obțină acești bani pentru copii. Se pare că adolescenții și-au exprimat dorința de a avea acești bani pe care ulterior să îi pună pe un card al lor.

„Bineînţeles că nu plăteşte nimic. Niciodată nu a plătit pensia alimentară. Din acest motiv suntem în continuare în proces. Vreau să le obţin copiilor aceşti bănuţi, nu pentru mine, ci pentru ei, pentru că este dreptul lor.

Vreau să lupt pentru ei, pentru că sunt banii lor. Eu mi-am crescut copiii singură, fără nicio problemă. Chiar ei mi-au spus că şi-ar dori aceşti bani, să îi aibă pe un card”.

Ce a decis instanța în procesul Cristinei Spătar cu Alin Ionescu

Luni, 13 noiembrie, instanța a respins cererea făcută de Alin Ionescu și l-a obligat pe acesta să plătească pensia alimentară a copiilor, dar și cheltuielile de judecată.

„Respinge cererea, ca neîntemeiată. Obligă reclamantul la plata către pârâtă a sumei de 1.000 de euro (echivalentul în lei la data de 10.04.2023), cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată azi, 13.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în documentul de hotărâre prezentat de instanță.

Cristina Spătar s-a recăsătorit

De mai bine de un an, soarele a răsărit pe strada vedetei, mai exact de când l-a cunoscut pe Vicențiu Mocanu, actualul ei soț. Cristina Spătar este foarte fericită că are parte de toată susținerea din partea partenerului ei.

„Suntem la fel, nu s-a schimbat nimic, suntem foarte ocupați amândoi, mă bucur că mă susține cu muzica, asta e cel mai important lucru și îmi doresc foarte mult să fac în paralel și folclor și muzica mea și sper să reușesc tot ce mi-am propus vizavi de muzică. Să fim sănătoși și noi, și copiii, să mă asculte, că anul ăsta Aida e a V-a și Albert e a VIII-a, îți dai seama ce ani grei o să avem, în afară de asta, cu Dumnezeu înainte, sper să fie bine. Una e să fii singură și una e să ai pe cineva cu care să te consulți atunci când vine vorba de copii”, a declarat Cristina Spătar în emisiunea lui Cristi Brancu.

Artista spune că nu este o femeie geloasă, iar după divorțul de Alin Ionescu ea a învățat să nu mai aibă așteptări. Cristina Spătar a rămas cu teama de a nu se despărți de omul pe care îl iubește.

„Eu nu, poate el puțin așa (n.red. – este gelos), eu n-am nicio treabă, sunt foarte liniștită. Eu, după experiența pe care am avut-o, nu mai am așteptări. Cât o vrea Dumnezeu atât vom fi și cât o să țină, o să țină și chiar nu am așteptări. Mi se pare că trăiesc o perioadă foarte frumoasă și mă bucur de ea și am învățat să nu mai fiu temătoare, că eram atât de speriată să nu mă despart, vedeam pe toată lumea că divorțează”.

Cristina Spătar s-a căsătorit religios cu Vicențiu Mocanu pe data de 24 iunie. Îndrăgostiții au trăit emoții intense la biserică, la slujbă, iar apoi s-au distrat la un restaurant din Vâlcea până la orele dimineții. La petrecere au participat aproximativ 500 de invitați.