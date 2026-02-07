Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată în luna noiembrie, iar acest nou rol o face foarte fericită. Recent, actrița a făcut declarații despre bebelușul ei și a dezvăluit că acesta se confruntă cu o problemă foarte des întâlnită la nou-născuți.

Ilona Brezoianu a dezvăluit că își duce băiețelul la ședinte de kinetoterapie și le-a spus fanilor de pe contul de socializare de ce a luat această decizie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„S-a născut cu torticolis și puțin tălpile în interior, cum a stat în burtă, dar și pentru mușchiuleți și să vedem cum se dezvoltă”, a declarat Ilona Brezoianu, pe Instagram.

La un an de la nunta lor, familia Ilonei și a lui Andrei s-a mărit cu cel mai așteptat membru, aducând fericire și emoție în viața proaspetei mămici și a tatălui.

Ilona Brezoianu a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, de nota 10, care îi va face zilele și mai senine de acum înainte, potrivit Spynews.ro. Povestea de dragoste a Ilonei și a lui Andrei a început discret în 2023, iar în iulie 2024 cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie intimă, alături de familie și prieteni apropiați.

La scurt timp după naștere, Ilona Brezoianu a recunoscut că nu s-a confruntat cu depresia postnatală, însă, a avut o perioadă mai delicată. „Doar baby blues în primele săptămâni, de la hormoni, în rest sunt ok”, a declarat Ilona Brezoianu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE