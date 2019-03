Întrucât este un sport plin de adrenalină, considerat de mulți drept extrem, vedeta are tot timpul emoții pentru ca totul să decurgă fără incidente.

„Karl a început sezonul de competiții de motociclsm și a fost plecat patru zile în Almeria, Spania. A reușit să termine această etapă pe locuri fruntașe și parcurge o tură de traseu sub 1 minut și 50 de secunde, o performanță foarte bună. Este foarte bun în ceea ce face. De data aceasta nu am putut să fiu alături de el, deoarece am rămas în Marea Britanie pentru a termina cursurile în arta tatuajului la UK Official Tattoo Academy, alături de tutorele meu, Alan Paul Lofts. La următoarea competiție îl voi susține cu siguranță la fața locului”, spune DJ Wanda. De curând, vedeta a revenit pe băncile școlii, de aceasta dată pentru a se perfecționa în arta tatuajului.

