Bodo, pe numele său adevărat Bogdan Marin, solistul trupei Proconsul, a decis să renunțe la viața agitată de la oraș, mutându-se împreună cu familia sa într-o comună din județul Argeș. În timpul pandemiei, artistul și soția sa, Loredana, au hotărât să se retragă departe de aglomerația din București, stabilindu-se în comuna Dobrești, la 40 de kilometri de Pitești.

Acolo, soția lui a pus bazele unui ONG. Soția lui Bodo se ocupă de copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate și sunt crescuți de alte rude și de cei care au rămas fără părinți, scrie Spynews. Despre munca ei, Loredana Marin a vorbit la o dezbatere organizată de autoritățile din Argeș, unde a explicat că își dorește să facă un alt loc de joacă în aer liber pentru copiii din Dobrești.

Loredana Marin: „M-am ocupat cât am putut eu de acești copii minunați”

„Sunt președinta ONG-ului „Atelierului de joacă” din comună Dobrești, județul Argeș. De patru ani de zile locuim acolo, noi fiind bucureșteni. Mă ocup de 30 de copilași ai căror părinți, majoritatea dintre ei, sunt plecați în alte țări, sunt crescuți de bunici.

Anul trecut, două mămici de la noi din sat s-au sinucis și cinci copilași au rămas pe drumuri. Alte două sunt alcoolice. M-am ocupat cât am putut eu de acești copii minunați. Le-am creat două locuri de joacă în interior și unul în exterior, am chemat oameni de specialitate să le vorbească, să îi ajute.

Recomandări Dincolo de clișee. Cum se raportează echipa pe securitate a președintelui Trump la războiul din Ucraina: „Ar trebui să încheie războiul și să oprească crimele” ANALIZĂ

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Eu personal mă ocup de ei în fiecare zi și aș vrea ca începând de anul acesta să existe un loc de joacă în aer liber pentru că sunt turbați de telefoane și au nevoie de ajutorul nostru”, a spus soția lui Bodo, Loredana.

Fosta discotecă din sat a devenit atelier de joacă

Bodo și Loredana Marin s-au implicat în problemele comunității de când s-au mutat în Dobrești, astfel că au transformat discoteca satului în atelier de joacă.

„Bucureşteni fiind, când am dat noi de gustul libertăţii, am decis să rămânem definitiv în Dobreşti-Argeş. Dar nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor, ci am decis să ieşim din casă şi să facem lucruri bune pentru comunitate, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.

Am închiriat fosta discotecă din sat şi am transformat-o în atelier de joacă. Învăţăm copiii să fie adulţi responsabili. Învaţă să gătească, să dăruiască, să lege prietenii sănătoase, să fie altruişti, să-şi onoreze părinţii etc.

Recomandări Miki Boxerul a câștigat în instanță disputa cu Dominic Fritz. Afaceristul vrea despăgubiri după ce terasa pe care o deținea a fost demolată de Primărie

Formăm caractere integre, acesta este mottoul nostru. A fost Dumnezeu cu noi, că prea s-au legat toate”, a spus Loredana în 2021 pentru Adevărul.

„Nu aş fi putut face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu şi al celor care au crezut în proiect. Sper să aibă viaţă lungă Atelierul de Joacă, să vină aici copii veseli şi dornici de prieteni”, a completat la vremea respectivă artistul.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News