Pe Tik Tok, Andreea Bălan a făcut un scurt video în care prezintă fanilor ei casa în care locuiește cu mama ei, dar și cele două fetițe, Ella și Clara, din căsnicia cu George Burcea. Vedeta de la Antena 1 a făcut turul vilei din Pipera și a mărturisit că în spațiul acesteia este de 340 de metri pătrați, iar terenul de 500 metri, potrivit Spynews.ro.

Andreea a precizat că are foarte multe camere. „E zona foarte bună, casa este foarte mare. În Pipera. Cred că în jur de 850.000 de euro. Are 340 de metri pătrați cu un teren de 500 de metri pătrați. Are multe, multe camere. Două sau trei locuri de parcare. A fost construită ca și duplex inițial, însă acum este o casă mare.

Aici este spălătoria. Spălăm cu două mașini de spălat, uscător, călcător. Avem doi copii și sunt multe de spălat. Aici este living-ul cu 120 de metri pătrați. Mama gătește cel mai bine și are grijă de noi trei.”

Artista are un living impresionant de 120 mp, iar la parterul casei se mai află bucătăria, unde mama Andreei Bălan gătește cele mai delicioase preparate. De asemenea, la parter se mai află și spălătoria, unde vedeta are două mașini de spălat.

De ce nu vrea Andreea Bălan să vândă casa în care a stat cu Keo

Andreea Bălan locuiește acum în casa pe care a construit-o împreună cu Keo și în care au stat și împreună. Cântăreața nu vrea sub nicio formă să vândă vila, pentru că este construită după bunul ei plac.

„Casa în care locuiesc are 340 mp, 7 camere, întreținerea costă foarte mult, dar îmi place. Keo, când a proiectat-o, am făcut-o împreună. Și după dorințele mele! Dressingul e făcut așa cum mi-am dorit eu, acolo e și studioul de înregistrări făcut de el.

E făcută cum mi-am dorit și atunci de ce s-o vând, să plec în altă parte și să cumpăr una de-a gata, care nu e făcută după sufletul meu?”, a mai spus vedeta.

Andreea Bălan iubește din nou

De puțin timp, Andreea Bălan și jucătorul de tenis Victor Vlad Cornea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cântăreața i-a cunoscut deja părinții iubitului ei și apoi au apărut zvonuri potrivit cărora aceștia nu ar fi de acord cu ea. Vedeta a dorit să lămurească această situație și a precizat că are o relație foarte bună cu părinții partenerului ei și că a fost foarte bine primită în familia lor.

„Ce vreau să clarific! Părinții lui mă acceptă și mă iubesc foarte mult. A apărut un articol unde scria că părinții lui nu m-ar accepta. Nu este adevărat! Părinții lui mă acceptă. Am fost acasă la el, la Sibiu și ne înțelegem minunat. Sunt niște oameni extraordinari”, a spus vedeta la Antena Stars, potrivit WOWbiz.ro.

