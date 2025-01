Minodora, cunoscuta artistă din România, a apelat recent la medicul estetician pentru a-și rezolva o problemă estetică pe care o considera un adevărat complex: gușa rămasă în urma unei impresionante pierderi în greutate.

După ce a slăbit aproximativ 40 de kilograme și a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului în 2017, cântăreața a continuat să facă pași către transformarea dorită. De această dată, Minodora a decis să elimine surplusul de piele de sub bărbie, considerat de ea „inestetic”. Rezultatul este cel așteptat, dovada stând în ultimele imagini postate de inetrperta pe contul de socializare.

Transformarea spectaculoasă a Minodorei

Minodora a ajuns să cântărească 60 de kilograme după operația de micșorare a stomacului, iar rezultatul este spectaculos.

„Am ajuns unde mi-am dorit. Am acum 60 kg, de la 100. Am slăbit în doi ani, treptat. Mă simt bine, sunt ok, am slăbit sănătos, mănânc carne, cu limită, ouă, salate, de toate. Eram la un pas să fac diabet, iar operaţia de tăiere de stomac te ajută cu diabetul. Mă opresc la 60 de kilograme”, a mărturisit Minodora pentru Wowbiz, în trecut.

„O să fiu frumoasă! Mulțumesc domnului doctor. Sinceră și transparentă cu voi, pentru că vă respect! Mi-am scos gușa care atârna, arăta inestetic, deoarece am slăbit 40 de kg!”, a scris Minodora pe rețelele de socializare, în luna octombrie a anului trecut.

În anul 2017, Minodora a început procesul de slăbire. A făcut o operație de micșorare a stomacului și a ținut dietă, însă și-a pierdut mama în 2022, iar pierderea a afectat-o mult, încât s-a îngrășat din nou. Artista nu a cedat, iar acum are greutatea perfectă și face orice pentru a se menține.

