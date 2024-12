De-a lungul carierei, Bogdan Farcaș a urcat pe scena teatrelor în nenumărate piese, dar a și jucat alături de actori de renume mondial, precum Shia LaBeouf, în filmul „Charlie Countryman”.

Chiar dacă oamenii își dau coate când îl văd pe stradă ori la metrou și spun „Uite-l pe Ciomag”, Bogdan Farcaș nu se consideră așa un mare star. Ba mai mult, are emoții când joacă alături de nume care în trecut se aflau pe lista cu idoli.

Înaintea sărbătorilor de iarnă, celebrul actor a urcat pe scena de la Sala Luceafărul, fiind implicat în proiectul „Hurlyburly”, o piesă de teatru care s-a jucat pe 24 noiembrie și pe 16 decembrie 2024.

Cu această ocazie, Bogdan Farcaș a stat de vorbă cu Libertatea și ne-a dezvăluit ce planuri are pentru Crăciun și pentru Revelion. Cel recunoscut de lume drept Ciomag din „Clanul” și „Tătuțu’” a spus și ce tradiție păstrează an de an alături de familia lui.

Ce spune actorul despre Crăciun și Revelion

„Mereu sfârșitul de an se cuantifică în câte spectacole sau câte filmări sau câte roluri bune au existat în anul respectiv. Niciodată unde se întâmplă Revelionul sau Crăciunul.

Probabil Crăciunul îl voi petrece la Iași, cu toată familia, unde în fiecare an fac pe Moș Crăciun pentru mama, tata, soție, copil, socrii, cumnați, toată lumea. Toată lumea se adună în aceeași căsuță și vine Moșul și le aduce cadouri. E o convenție foarte frumoasă, toată lumea știe că eu sunt Moșul, dar păstrăm tradiția asta în fiecare an.

Revelionul… depinde cine sună între Crăciun și Revelion și întreabă: «Vii la mine de Revelion la un șprit?». Îmi doresc foarte mult ca în anul 2025 să trec alături de prieteni, cu sufletul încărcat de dragoste și de speranță”, a spus Bogdan Farcaș în exclusivitate pentru Libertatea.

