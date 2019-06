Cum o distrează partenerul de viață al lui Ricky Martin pe fetița lor. Dans haios în fața căruciorului | VIDEO

În pantaloni scurți, pe terasă, Jwan Yosef, partenerul de viață al lui Ricky Martin, a încins un dans extrem de haios în fața căruciorului în care se afla fiica lor, Lucia.

Filmarea a adunat sute de mii de like-uri de la internauți, care au fost încântați să-l vadă într-o astfel de ipostază pe Jwan.

„Ritualul de dans pentru baby Lucia”, este mesajul cu care Jwan Yosef a însoțit înregistrarea video pe care a postat-o pe contul său de Instagram.

Ricky Martin are o relație cu artistul siriano-suedez Jwan Yosef din anul 2015, iar un an mai târziu au anunţat că s-au logodit. Cei doi s-au căsătorit în secret. Ricky Martin este tată de gemeni: Valentino și Matteo. La început de an 2019, Ricky Martin a anunțat că are și o fetiță. Micuța a primit numele Lucia.

