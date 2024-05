Damian Drăghici spune că prin noul proiect celebrează momentele când românii știau să se distreze sincer: la grătare, la bâlciuri, la petrecerile cu prietenii. „Știm cu toții ce se ascultă în România de zeci de ani.

Damian Drăghici: „Bairamul este dintotdeauna dorit”

Aceleași piese ridică oamenii în picioare, se ascultă la grătare, la petreceri, peste tot. Aceeași muzică e așteptată mereu și ar trebui ca asta să ne încânte. Bairamul este dintotdeauna dorit, iar faptul că muzica noastră reușește să bucure inimile oamenilor, să-i facă să simtă ceva adevărat, ne provoacă să facem din Bairam la Casa de Cultură o călătorie care să-i ducă în acele timpuri”, a spus Damian Drăghici.

Proiectul este o celebrare autentică a muzicii ascultate acum ani de zile pe casetă, iar Damian Drăghici reaprinde focul nostalgic al acestui gen atât de recognoscibil și legat de voia bună românească. Cristina Stroe spune că acest proiect înseamnă distracție simplă și sinceră.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Studiu InfoClima: Românii au returnat în patru luni peste 266 de milioane de ambalaje SGR. Care sunt nemulțumirile legate de funcționarea Sistemului de Garanție-Returnare

„Cred că distracția e unul dintre principalele elemente ale omului. Ne distrăm de când s-a inventat lumea, dar pare că acum mai degrabă încercăm să părem distractivi, în loc să ne simțim bine. Mi-aduc aminte că în trecut oamenii se strângeau la grătar, puneau muzică de casetă și se simțeau bine.

Acum suntem mai preocupați să punem pe stories micii, în loc să-i mâncăm. Bairam la Casa de Cultură celebrează momentele sincere, când noi chiar simțim că trăim, iar muzica de Bairam este, fie că ne place sau nu, cea mai ascultată muzică românească. Așa că, hai să dăm drumul la Bairam pe sistem”.

Prima piesă a proiectului e „Bagă Micu”.

Damian Drăghici, transformare majoră. A slăbit 70 de kilogame

Acum câteva luni, Damian Drăghici a povestit că lupta cea mai puternică pe care a dus-o a fost cea cu zahărul, și nu cea cu kilogramele. El a renunțat la zahăr în dieta pe care a avut-o, dar și la gluten, carbohidrați și lactate. S-a gândit mai ales la sănătatea lui, dar și la siluetă.

„Eu am avut zile la rând când puteam să trăiesc doar din zahăr, nimic altceva. Când aveam problema, când eram foarte gras, eu nu eram gras de la mâncare, eram gras de la prăjituri. 163 de kilograme am avut, și acum depinde… pe timp de iarnă am undeva la 97-99, iar vara am 89-91.

Recomandări Donald Trump acuză un proces „măsluit”, intentat pe nedrept, în prima conferință de presă după condamnare. Noi atacuri la adresa lui Biden

Primul moment când îți dai seama că nu mai poți și, de fapt, dacă poți să înțelegi că zahărul este ascuns, după cum bine, știm, în orice. De obicei, cea mai mare greșeală este când facem o dietă fără grăsimi. Iaurtul fără grăsimi are zahăr mai mult, totul ce e redus de grăsimi are zahăr mai mult. În spatele zahărului se ascund carbohidrații, dar cel mai evident e zahărul pur”, a dezvăluit Damian Drăghici într-o emisiune de televiziune.

Și a continuat: „Combinația celor 3 e cea mai gravă. Zahărul, glutenul și lactatele. (…) Înainte de slăbit e mai important felul în care te simți decât slăbitul. De obicei, zahărul nu face altceva decât să îți pună o perdea pe ochi. Cade asupra capului un nor gri. (…)

În zilele în care mi-e poftă de dulce înseamnă că n-am dormit destul, că nu am mâncat grăsimile necesare, și nu am mâncat nuci sau somon, friptură, eu am fost 8 ani vegan și de acolo am început să îmi dau seama de lucrul ăsta”, a mai explicat artistul.

El foarte rar mai consumă zahăr, de sărbători a gustat câteva prăjituri. Până acum, fiul lui de 4 ani nu a mâncat deloc zahăr, mama lui îi face prăjituri cu fructe, cu banane sau altele.

Urmărește-ne pe Google News