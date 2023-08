Pe 30 iulie, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit religios, la mai bine de un an de când au făcut cununia civilă. Au petrecut până spre dimineață alături de nașii lor, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu, dar și de invitații lor de seamă. La scurt timp după nuntă, cei doi și-au făcut bagajele și au petrecut câteva zile alături de fiul lor, Tiago, pe litoralul românesc.

Acum, cei doi îndrăgostiți își continuă luna de miere în Grecia, unde au avut parte și de o întâmplare mai puțin fericită când au ajuns. Gabriela și Dani Oțil sunt alături și de fiul lor, care a avut primul zbor cu avionul.

Când au ajuns în Grecia, prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și soția sa au avut parte de o situație neprevăzută. Bagajele lor au fost pierdute, astfel că au fost nevoiți să se descurce cu ce aveau până le-au recuperat.

„Știți ce este bine? Noi am ajuns în vacanță, dar bagajele noastre nu. O să stăm dezbrăcați, tot este luna de miere”, a mărturisit Gabriela Oțil pe una dintre rețelele de socializare.

„Deci, pe vremuri, când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm, să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta superagitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrei este să dormi. Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață, dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, a mai spus Gabriela.

Ce discurs a avut Dani Oțil la nunta cu Gabriela Prisăcariu

La finalul lunii iunie, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Ceremonia a fost una extrem de emoționantă, iar cei doi s-au bucurat din plin de fiecare moment. La biserică, fiul cuplului a fost puțin agitat, astfel că la un moment dat, bunica a ieșit afară cu el pentru a-l calma. Petrecerea a fost una pe placul tuturor.

Peste 100 de persoane au participat la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu, care s-a desfășurat într-un loc de poveste. Într-un local superb situat pe malul lacului Buftea, la mică distanță de București, într-un splendid parc natural cu arbori seculari și grădini amenajate, cei doi s-au distrat până dimineața, alături de invitații lor.

La un moment dat, Dani Oțil a ținut un discurs în fața tuturor celor prezenți. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a ținut să le mulțumească celor care și-au rupt din timpul lor și au acceptat să vină să petreacă alături de ei.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame, mănânci, nu îți e foame, nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele.

Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus Dani Oțil.

