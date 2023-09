În prezent, Cristina Ich e influencer de succes, are peste 880.000 de urmăritori pe Instagram, acolo unde are și multe campanii. Ea a fost și iubita lui Alex Pițurcă, băiatul lui Victor Pițurcă, de care s-a despărțit și alături cu care are un băiețel, pe Noah.

În interviul pentru Unica, ea a vorbit despre viața ei profesională, cum a renunțat la Facultatea de Medicină pentru a urma alte pasiuni. „Am avut o perioadă în care am explorat medicina ca posibilă direcție pentru viitorul meu. Am fost și rămân atrasă de fascinația medicinii, de procesul de descoperire a misterelor corpului uman”, a spus Cristina Ich.

Și a continuat: „De înțelegerea complexității modului în care funcționează acesta. Pe măsură ce am avansat în studii, am devenit conștientă de nivelul extrem de ridicat de rigurozitate pe care medicina îl impune. A fi medic nu presupune doar a lucra într-un program fix, ci implică disponibilitate continuă și o dăruire fără rezerve.

Cristina Ich: „Nu aș fi putut fi medicul pe care îl auzi pe holurile unui spital”

Această conștientizare m-a condus către o introspecție profundă. În cele din urmă am ajuns la concluzia că nu aș fi putut fi medicul pe care îl auzi pe holurile unui spital. Am descoperit că abordarea medicală pură, concentrată pe soluții în cadrul unui cabinet sau spital, nu se potriveau cu felul meu de a fi.

Emoțiile și empatia pe care le simt sunt aspecte mă recomandă mai mult către a-i susține pe ceilalți nu doar în interiorul unui cabinet medical, ci în afara lui.

Din acest motiv, am decis să mă îndrept către alte pasiuni care îmi pot permite să-mi folosesc calitățile într-un mod mai complex și personal. Medicina va rămâne întotdeauna un punct sensibil în inima mea. Ceea ce am învățat în acea perioadă mi-a oferit o perspectivă valoroasă asupra vieții și a propriei mele direcții”.

„Sinceritatea a fost întotdeauna politica mea principală”

Întrebată dacă e mulțumită cu succesul ei ca influencer, Crristina Ich a răspuns: „Legat de termenul „influencer”… parcă în zilele noastre e aruncat peste tot, ca sarea pe popcorn. Cine nu are, își pune singur. Nu mă ascund în spatele așa-numitului influențator, dar nici nu mă las prinsă în capcana lui.

Sinceritatea a fost întotdeauna politica mea principală. Încă lucrez la faptul că impulsivitatea nu e întotdeauna un avantaj. Să recunoaștem, câteodată sărim înainte să ne gândim, dar învăț din experiență. Cu statutul în online vine și responsabilitatea. Ideea că „nu e treaba mea să educ” e cam ciudată pentru că, hai să fim serioși, n-avem butonul de „skip tutorial” în viață“.

