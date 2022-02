Delia este de mulți ani jurat în emisiunea „X Factor”, dar și la „iUmor”, alături de Cheloo și Mihai Bendeac. Sezoane la rând a jurizat sute, mii de concurenți, le-a oferit sfaturi și susținere atunci când au avut nevoie. Astfel, artista se bucură de cariera ei în industria muzicală, dar și de cea în televiziune.

Apare de ani la Antena 1, dar nu știe ce contract are cu postul, nici câți bani ia. Invitată în podcastul lui Codin Maticiuc de pe YouTube, cântăreața a adus în discuție acest subiect. „Eu nu știam ce contracte am la «iUmor» și la «X Factor», eu nu știam ce bani iau, în continuare nu știu! Am aflat și am uitat!

Cineva trebuie să știe cumva, ar fi ciudat să nu știe nimeni! Dacă ar fi să aleg, nu m-aș retrage din niciuna, pentru că sunt legată de ambele!“, a dezvăluit Delia în podcastul lui Codin Maticiuc.

Cel care se ocupă de cariera Deliei e chiar Răzvan Munteanu, soțul ei. În același podcast, ei au vorbit și despre modul în care cooperează pe plan profesional, el este managerul ei, așa că se ocupă și de finanțe.

„Normal că funcționăm foarte bine împreună și normal că lucrăm ca o echipă. Lucrurile astea influențează proiectele, le gândim împreună, facem lucruri împreună, dar mi se pare riscant să spui că cineva, doar o persoană poate să te aducă. În momentul ăla parcă ești neputincios, pare că tu pe picioarele tale nu poți. Ne completăm extrem de bine, dar mi se pare riscant să pui emblema asta cu a avut succes pentru că a ajutat-o X. Să nu se înțeleagă că noi nu avem merite, el are merite, eu am, dar lucrăm ca o echipă, suntem familie”, a spus Delia.

„Noi doi suntem unul, cam așa. Deși sună clișeic. Ne completăm extrem de bine”, a mai adăugat Delia.

„Elementul comun este că eu am știut, dacă am știut, să fac ceva bine, am făcut-o, dar doar dacă am avut un produs foarte bun. Eu nu sunt neapărat un bun manager sau un bun vânzător sau un bun organizator dacă nu am produsul respectiv foarte bun. În cazul de față, am avut noroc că (…) Delia este unul dintre cele mai bune, dacă nu cea mai bună cântăreață, și atunci a fost foarte ușor. La imobiliare – la fel, și atunci mie mi-a venit foarte ușor. Astfel încât nu știu cât e meritul meu. Nu știu dacă aș fi putut să fac asta dacă nu era Delia”, a explicat și Răzvan Munteanu.

