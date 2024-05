„Mie îmi place să cred că în toți anii ăștia care au trecut pe lângă mine am învățat ceva, adică anii au venit la pachet cu o înțelepciune, însă sunt multe lucruri pe care nici acum nu le înțeleg, adică nu înțeleg oamenii care sunt falși, mincinoși, ipocriți. Trăim într-o lume în care 90% este o făcătură”, a spus Daniela Gyorfi, potrivit Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

De asemenea, Daniela a declarat că a reluat legăturile cu sora ei, după discuțiile pe care cele două le-au avut atunci când tatăl lor s-a stins din viață.

„Când vorbim despre familie, nimeni din familia ta nu o să-ți facă ceva atât de grav. Eu am avut noroc de o mamă foarte bună, iar în relația cu George, în toată perioada aceasta de aproape 18 ani, doar o zi nu am vorbit, atât m-am supărat.

Cu sora mea am o relație foarte ok, ținând cont că am putut să trec peste ceva ce a făcut și n-am înțeles de ce”, a mai adăugat ea.

De ce Daniela Györfi a anulat de fiecare dată nunta cu George Tal

Recomandări INTERVIU | Raluca Grosescu, specialist în drept penal internațional: „Este probabil ca CPI să emită un mandat de arestare împotriva lui Benjamin Netanyahu pentru crime împotriva umanității”

Daniela Györfi și George Tal sunt împreună de aproximativ 18 ani, însă nu sunt căsătoriți. Cântăreața a amânat nunta cu partenerul ei de mai multe ori și a explicat de ce.

„Ne-am programat de vreo două ori să ne căsătorim. Acum, nu spun că nu o vom facem niciodată, nu este o prioritate pentru noi, pentru că suntem două pietre tari și mi-e că de la un act ne luăm să ne despărțim. Ne este bine și asa, Măriuca poartă și numele meu, și al lui, Gyorfi-Tal”, a declarat Daniela Györfi, potrivit spynews.ro.

Deși au programat de două ori nunta, cei doi nu au reușit să ajungă în fața altarului. Dacă prima dată, George Tal nu a reușit să își rezolve probemele legate de acte, după ce a fost căsătorit în Germania, a doua oară, mama Danielei Györfi s-a simțit rău și a fost dusă la spital cu doar câteva zile înainte de marele eveniment.

„Prima dată când ne-am programat nunta, nu a reușit George să finalizeze cu actele, pentru că el a fost căsătorit în Germania. A doua oară, mama mea a fost foarte bolnavă, s-a internat cu câteva zile înainte în spital, se simțea destul de rău și nu am putut să ne căsătorim. Pe noi nu ne ține un act. Este foarte frumos să fii mireasă, este foarte frumos evenimentul, numai că… noi mai stăm”.

Urmărește-ne pe Google News