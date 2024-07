Andreea Bălan nu este în niciun fel afectată de părerile oamenilor despre diferența de vârstă dintre ea și iubitul ei, jucătorul de tenis Victor Cornea. Solista și sportivul s-au născut la aproximativ 10 ani unul după celălalt.

Cântăreața a împlinit 40 de ani pe 23 iunie anul acesta, iar tenismenul va împlini 31 pe 24 septembrie. Tocmai diferența de vârstă dintre ei face cuplul lor să funcționeze atât de bine, a mărturisit Andreea la Fresh by Unica.

În ediția Fresh by Unica din 24 iulie, Andreea Bălan a dezvăluit cum gestionează comentariile răutăcioase la adresa diferenței de vârstă dintre ea și Victor Cornea.

„Eu întotdeauna am vizualizat că o să fiu cu un bărbat mai tânăr. Eu nu mă simt de vârsta pe care o am în buletin.

Mi se pare că nici nu arăt și n-am nicio legătură cu vârsta mea. Eu sunt foarte copilăroasă. Sunt împărțită. Am partea asta matură, dar emoțional sunt pe la 20 de ani. Noi atragem în funcție de vibrația noastră și de energia pe care o emitem. Dacă energia mea este foarte tânără și fresh, normal că am atras un partener mai tânăr”, a spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

„Cei care comentează, evident habar nu au și judecă din exterior. Avem empatie pentru nefericirea lor și îi lăsăm să judece mai departe. Eu îmi văd de fericirea mea între timp. E super mișto să fii cu un bărbat mai tânăr, din multe puncte de vedere”, a mai spus Andreea Bălan, pentru Unica.ro.

