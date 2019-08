Adriana Titieni, care a fost surprinsă în ipostaze tandre pe stradă cu Alexandru Papadopol, a fost căsătorită foarte mulți ani cu binecunoscutul actor Adrian Titieni.

Adriana Titieni, și Alexandru papadopol au fost surprinși îmbrățișîndu-se pe stradă (FOTO: spynews.ro)

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva timp pentru revista Tango, Adriana Titieni vorbea despre una dintre iubirile ei eșuate. Se speculează că cel despre care vorbea în acest interviu ar foi fost nimeni altul decât actualul ei iubit, Alexandru Papadopol.

„Am avut o relație de 3 ani, pe care o consider eșuată, dar eram amândoi copii, amândoi am făcut greșelile inerente vârstei, lipsa de răbdare, de înțelegere și, până la urmă, a fost incompatibilitate. Acum, privind în urmă, îl cunosc, e cunoscut, mă uit la el și-mi dau seama că era totală incompatibilitate.

Dacă stau să-mi pun problema, între noi doi, între mine și cealaltă parte din relație, nu avea cum să meargă, suntem doi oameni total incompatibli, dar era nebunia tinereții, a adolescenței”, declara Adriana Titieni.

Întrebată dacă persoana despre care vorbea este tot o vedetă, actrița a răspuns:

”Da, dar atunci nu era vedetă, noi pur și simplu ne-am cunoscut în orașul nostru natal”.

Potrivit wowbiz.ro, vedetă și din orașul natal al Adrianei Titieni este chiar Alexandru Papadopol. Cei doi sunt născuți în Râmnicu Vâlcea la distanță de un an: ea – în 1976, el – în 1975. Ei au fost și colegi de facultate însă în ani diferiți: Adriana a absolvit cursurile UNATC în 2001 iar Papadopol, un an mai târziu. În anul I de facultate, Adriana l-a cunoscut pe Adrian Titieni care i-a fost profesor iar un an mai târziu s-a căsătorit cu acesta.

