Elena Merișoreanu și Dorian Popa se cunosc de ani de zile, însă au devenit prieteni când au participat împreună, acum ani de zile, în show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, difuzat la Pro TV. Au ținut legătura, iar acum, când artistul trece printr-o situație delicată, ea îi e alături.

Elena Merișoreanu, despre Dorian Popa: „E tare harnic, mai rar așa om”

Sâmbătă seară, după ce poliția a transmis că Dorian Popa a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise, Elena Merișoreanu l-a sunat. „Am vorbit cu el, aseară, la telefon, plângea săracul, se blestema că e nevinovat, că a fost, undeva, parcă zicea că într-un club, unde se fuma și că a inhalat de acolo”, a spus artista pentru Playtech.

Și a continuat: „În plus, de o perioadă, el lua și niște pastile, ca să se poată odihni. Muncește foarte mult, are firme, e tare harnic, mai rar așa om. În plus, e și foarte credincios, mereu se roagă. Și la Sunt celebru, scoate-mă de aici! se ruga mereu dimineața. Acolo era un copil respectuos, ceva ce nu am mai văzut, mi se adresa foarte frumos când avea nevoie de ceva. De aceea am și rămas prieteni”.

„Celebritatea, da, clar, ți se urcă la cap. Banul dezumanizează, cei bogați devin curioși să încerce senzații tari”, a mai adăugat Elena Merișoreanu.

Recomandări Ascunși în aeroport, salvați cu elicopterul. Ce au trăit evreii atacați în revolta antisemită din Daghestan, Rusia. „Am spus că sunt musulman, pentru că eram speriat de moarte”

„La petrecerile unde mergeam să cânt era un fum de-l tăiai cu cuțitul”

Totodată, ea îi ia apărarea lui Dorian Popa. „De pildă, eu nu am fumat țigări niciodată, însă doctorul mi-a spus că mă pot îmbolnăvi și de la cei care fumează în jurul meu. Și, da, am inhalat atât de mult fum de țigară, pe la nunți! Păi, la petrecerile unde mergeam să cânt era un fum de-l tăiai cu cuțitul, se poate ca Dorian să aibă dreptate că a inhalat de la club substanțe interzise. Nu este exclus!”, a mai declarat Elena Merișoreanu pentru Playtech.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Dorian Popa a rămas fără permisul de conducere

„La data de 27 octombrie, ora 21.15, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov – Serviciul Rutier, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit în trafic, în localitatea Domnești, un autovehicul, condus de un bărbat, iar în urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive”, a transmis Poliția Ilfov.

Recomandări Surprizele strategiei israeliene în Gaza. Mulți experți așteptau o invazie terestră masivă, armata israeliană a venit cu un alt plan

Astfel, influencerul Dorian Popa, în vârstă de 35 de ani, a fost oprit în zona casei sale și a fost depistat la Drugtest că a consumat canabis, spun surse apropiate anchetei, pentru Libertatea.

„Întrucât aceasta nu reprezintă o probă în cadrul dosarului penal, conducătorul auto a fost condus la unitate medicală din București, pentru recoltarea de probe biologice“, a precizat Poliția. Lui Dorian Popa i-a fost reținut permisul auto.