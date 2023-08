Feli Donose a refuzat să mai urce pe scenă la un concert pe care trebuia să îl susțină în județul Mureș. „Am fost ignorați”

Feli Donose a dezvăluit pe Instagram adevăratul motiv pentru care nu a mai urcat pe scenă la concertul din comuna Deda, județul Maramureș. Aceasta a promis că revine cu detalii.

„Mesaj pentru toți locuitorii comunei Deda, județul Maramureș. Îmi pare extrem de rău că nu am mai urcat pe scenă, dar din cauza proastei organizări nu s-a mai ținut concertul.

Eu și trupa mea am fost prezenți atât la probele de sunet, cât și la scenă seara, ne-am respectat obligațiile așa cum se întâmplă dintotdeauna. Toată ziua inclusiv seara nu am fost băgați în seamă, ba mai mult, am fost ignorați”, a scris Feli Donose pe InstaStory.

„Am așteptat aproape o oră și jumătate să intrăm pe scenă după ”în 5 minute intrați”. Eu am o mare iubire și respect față de publicul care vine la concertele mele. Cine a fost vreodată la un concert al meu, știre. O să revim mâine cu un story despre întreaga poveste. Îmi pare rău, dar pentru mine pe primul loc în legătură cu un om sunt omenia și respectul. În seara asta, din cauza proastei organizări nu am avut parte de niciuna din cele două”, a mai scris artista.

Feli Donose a povestit despre traumele din trecut

Feli Donose a devenit cunoscută publicului după participarea la „Vocea României”, când a surprins pe toată lumea cu vocea ei. Mai mult, aceasta a fost comparată cu artista Adele, lucru care atunci a deranjat-o. Puțini sunt însă cei care știu că interpreta a trăit atunci o adevărată traumă.

„M-a supărat și înfuriat sub toate formele. Eu îmi doream, ca orice om de pe planeta asta, să nu fiu comparată, ca lumea să mă iubească și să mă îndrăgească pentru ceea ce sunt eu cu adevărat. Eu de multe ori uit de voce, de rolul ăsta de cântăreață.

Atunci când mă simt rănită sau frustrată, e Felicia, care se simte rănită și frustrată. Adică, nu vrei să mă cunoști pe mine decât să zici că sunt Adele de România?”, a povestit Feli, potrivit Digi24.

„Mai târziu am înțeles, când m-am mai maturizat, și am lucrat mult cu mine la terapie, pe care o recomand să fie făcută sub toate formele ei la orice vârstă. Este cel mai sănătos lucru pe care îl poți face pentru sufletul și mintea ta.

Am lucrat mult pe terapie, pe treaba asta de a nu mai fi comparată, și mi-am dat seama că de fapt era un așa de mare compliment, pentru că oamenii nu puneau la pachet doar vocea lui Adele sau doar asemănarea mea cu ea, ci și felul de a fi, cum se comportă că e așa mai caldă, mai deschisă, Acum mă simt foarte bine în această privință”, a continuat ea.

