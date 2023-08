„M-a supărat și înfuriat sub toate formele. Eu îmi doream, ca orice om de pe planeta asta, să nu fiu comparată, ca lumea să mă iubească și să mă îndrăgească pentru ceea ce sunt eu cu adevărat. Eu de multe ori uit de voce, de rolul ăsta de cântăreață. Atunci când mă simt rănită sau frustrată, e Felicia, care se simte rănită și frustrată. Adică, nu vrei să mă cunoști pe mine decât să zici că sunt Adele de România?”, a povestit Feli, potrivit Digi24.

Artista a recunoscut că după mult timp a reușit să înțeleagă acele clipe grele din viața ei, peste care a trecut cu ajutorul terapiei.

„Mai târziu am înțeles, când m-am mai maturizat, și am lucrat mult cu mine la terapie, pe care o recomand să fie făcută sub toate formele ei la orice vârstă. Este cel mai sănătos lucru pe care îl poți face pentru sufletul și mintea ta. Am lucrat mult pe terapie, pe treaba asta de a nu mai fi comparată, și mi-am dat seama că de fapt era un așa de mare compliment, pentru că oamenii nu puneau la pachet doar vocea lui Adele sau doar asemănarea mea cu ea, ci și felul de a fi, cum se comportă că e așa mai caldă, mai deschisă, Acum mă simt foarte bine în această privință”, a continuat ea.

Feli Donose s-a despărțit de tatăl fetiței sale

În decembrie anul trecut, Feli Donose a anunțat că s-a despărțit de Cătălin, tatăl fetiței sale. Artista și partenerul său erau într-o relație de 5 ani, însă lucrurile nu au mai funcționat între ei și au decis să pună punct poveștii lor de dragoste.

„Mai sunt câteva zile până în 2023, iar eu vreau să intru în noul an curată și fără secrete. Așadar, vreau să știți de la mine că eu și Cătălin am hotărât de comun acord să ne despărțim. Ne-am iubit, dar, de la un timp, nu ne-am mai potrivit. Pe mine și pe Cătă ne leagă de aici încolo o relație de prietenie frumoasă, mult respect și, cel mai important, de rolul de părinți ai Norei Luna”, a scris artista într-un mesaj postat pe Instagram.

