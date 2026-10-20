Fetița Cristinei Cioran a ajuns la terapie intensivă, după ce i s-a făcut rău. „Foarte repede s-a deteriorat. A leșinat”

Cristina Cioran a trecut prin clipe de panică, după ce fetița ei, Ema, în vârstă de 5 ani, a ajuns la terapie intensivă. Vedeta a povestit despre momentele dificile prin care a trecut și a dezvăluit cum se simte micuța ei acum.

Cristina Cioran este mama a doi copii, Ema și Max. Viața actriței s-a schimbat radical în ultima perioadă, mai ales după ce tatăl celor mici, Alex Dobrescu, a fost condamnat la închisoare. Vedeta s-a mutat la Constanța, orașul natal, unde locuiește alături de copii și de mama sa.

„Am luat-o de la grădiniță, a tușit puțin, dar a tușit așa... Ce să zic, nu m-am îngrijorat, că era doar o tuse de asta de aer rece. M-am gândit că se poate agrava și am ținut-o sub observație și m-am trezit că a doua zi, mă rog, a tușit peste noapte și a doua zi deja avea wheezing”, a declarat Cristina Cioran pentru Spynews.ro.

Cristina Cioran a dezvăluit că starea fiicei sale s-a agravat într-un timp extrem de scurt. „A doua zi deja avea wheezing și deja respira mai greu. Și la prânz am plecat la spital. Ne-am internat de urgență la Terapie Intensivă.

Foarte repede s-a deteriorat, foarte repede n-a mai putut să respire. Deci a fost groaznic, groaznic”, a mai spus actrița.

„Am stat cu aparat de respirat, am intrat în Terapie Intensivă cu pneumonie acută, a leșinat de câteva ori, a făcut perfuzie, oxigen.